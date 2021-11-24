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退役中校變共諜竟要軍人「戰時不抵抗」 判4年還喊冤枉

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，新北地方法院依國家安全法判杜4年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。杜聽完判決時表示自己「蒙受不白之冤」，又說「今天不想談這個」。

檢方起訴指出，杜1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，被共軍情報單位總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱「總政」）相中，進而成為共諜。2006年間，杜得知服役時認識的蔡姓陸軍中校經濟困難，認為有機可乘，以金錢利誘，試圖籠絡蔡「效忠祖國」。

杜永心邀蔡適時對「總政」表態，希望台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，蔡一開始不以為意而收受杜的金錢和物品，但杜積極要求蔡錄製影像向中共「表示友好」，蔡覺不妥而拒絕。新北地檢署檢察官2019年9月指揮調查局國家安全維護工作站自蔡家扣得兩人會面的錄音檔和20萬元，東窗事發。

檢調調查，杜多次在餐敘席間以蔡男結婚、購車和蔡母生病就醫等名義送了5到10萬元不等紅包，另外還送了大陸貴州茅台酒和武夷山特色茗茶等物，力促蔡與「總政」高層見面。考量蔡是現役軍人，赴陸旅遊恐受限制，為免遭人懷疑，杜還將見面地點選在東南亞國家，但後來因國內屢破共諜案，計畫暫緩，最後作罷。

一審審理時，杜永心否認是共諜，辯稱是為了哄勸蔡繼續從軍，才吹牛有認識中共高層，並向蔡騙稱將來可以叫中共高層不攻打他，但其實並不認識中共高層。杜說，很尊重蔡姓中校孝順母親，所以一直關心對方，不時送禮，但沒有要對方為中共發展組織或投共。

新北地院認為，杜永心身為退役軍官，領國家俸祿，卻對國家罔顧忠誠，雖邀約對象只有1人但歷時甚久，判他4年徒刑。

案經上訴，高院刑事庭今維持一審見解，駁回上訴。杜永心到庭聽宣後，對媒體表示「今天不想談這個」，也未說明是否上訴，但突然冒出一句「我蒙受不白之冤」。

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為。新北地方法院依國家安全法判杜4年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為。新北地方法院依國家安全法判杜4年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

中共 軍人 共諜

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