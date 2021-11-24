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南投議員吳瑞芳涉詐領512萬元助理費 檢方提起公訴

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，去年7月底遭南投地檢署指揮南投縣調查站搜索調查，檢方今天偵結，認為吳瑞芳共詐取公費助理薪資512萬735元，將吳瑞芳及林姓、羅姓、劉姓3名助理提起公訴。

南投地檢署表示，吳瑞芳自民國99年3月1日起擔任南投縣議員，明知縣議員每人得聘用公費助理2至4人。公費助理補助費用總額，縣議員每人每月不得超過新臺幣8萬元，並由南投縣議會編列預算支付，非屬議員薪資，更非議員個人實質補貼。

吳瑞芳自99年3月起至104年6月、99年3月起至107年9月，102年1月起至109年7月，並未實際聘用或足額聘用林姓、羅姓、劉姓3人當公費助理，卻向3人收取個人基本資料、身分證件及郵局帳戶存摺，再向議會申報聘用3人為公費助理，領取全額公費助理薪資。

南投縣議會扣除薪扣除勞健保費餘額，分別撥入林、羅、劉3人郵局帳戶內，再由吳瑞芳提領，除扣除給劉姓助理部分薪資外，其餘均供自己花用，總計詐取公費助理薪資512萬735元。

南投地檢署檢察官偵結，認為吳瑞芳4人分別涉犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物、刑法214條使公務員登載不實等罪嫌；幫助利用職務上之機會詐取財物、幫助使公務員登載不實等罪嫌，將4人提起公訴。

檢方表示，議員公費助理補助費用和春節慰勞金，都是議會編列經費覈實支應，並非議員薪資，更非對議員實質補貼，目的是協助民意代表遴用優質助理協助問政，以提高議事及地方自治立法品質，對於詐領助理薪資定毋枉毋縱、嚴懲不法，藉以督促公職人員恪遵法治。

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費512萬元，今天遭南投地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片
南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費512萬元，今天遭南投地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片

公務員 貪汙

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