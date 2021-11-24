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檢察長的「特斯拉黑頭車」開始服役 檢察官說：好潮
響應政府減碳政策，公務機關配車逐漸朝採購電動車方向規畫。台北地檢署檢察長座車於預算內，選購時尚、有型的特斯拉model3，業務員本周交車，有檢察官看見檢察長的車換了，直說「好潮！」
事實上，台中地檢署檢察長座車已經是白色的model3，不過，特斯拉「白色」基本款外，選色還要加錢；台北地檢署檢察長的座車與廠商議價後「變黑」，成為正港的第一部「檢察長黑頭特斯拉」。
前一部台北地檢署檢察長座駕為Nissan Teana，2005年時添購，服役迄今16年，載過顏大和、王添盛、林玲玉、楊治宇、蔡碧玉、邢泰釗、周章欽、林邦樑等8名檢察長，可算「八代長老」戰駒，處理過無數檢察業務，但行將老矣。
新的檢察長特斯拉model3，採購價是158萬元，連同建置充電座、安裝與施工，總價為169萬元；新車本周交車，地檢署派總務、會計、政風人員會同驗收後，正式展開征途。
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