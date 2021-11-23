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三總名醫借名兼差詐健保 人頭牙醫60萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

三軍總醫院知名牙醫李宗益被控違規在外兼職，冒名詐領健保給付上千萬元遭羈押，調查局桃園市調查處查出，李男同樣也在新竹地區診所兼差詐保，今天發動第2波搜索，約談牙醫陳育瑩、呂子亮及診所行政、護理人員共5人到案，台北地檢署複訊後命陳男60萬元、呂男30萬元交保。

此外，李宗益疑涉及與牙材商勾結，長期指定使用該牙材商提供的齒模，再按金額比例索取回扣，檢調23日也提訊在押的李男出庭，辦案箭頭恐從詐欺轉向貪汙，李男不排除涉及收賄與詐保2大區塊犯罪，案情是否會延燒值得關注。

任職三總的李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，為免兼職情事曝光，從2018年開始，就以其他牙醫名義請領健保給付，但向牙材商索賄部分恐有一段時間，許多偽造文書有諸多不明之處，有待檢調逐筆釐清，清查是否有貪汙索賄案外案。

這起牙醫詐保案起源於有民眾在私人牙科診所發現，看診醫師長得很像李宗益，但診療單上寫的醫師名字不同，心生疑竇向檢調舉報，追查發現李男長期在外兼差。

由於三總醫師屬於公務員，兼差須報備核准，但李宗益多年前私自到台北市富錦診所冒名看診，長年累積賺了上千萬元，聽到富錦診所負責人有意收攤，決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和妻子張嘉倫當起幕後老闆。

檢調今年9月搜索約談李宗益與張嘉倫等人到案，當時李男態度相當不配合，檢方認為全案有共犯未到案，訊後向法院聲押禁見獲准，張女則以100萬元交保。

牙醫呂子亮30萬元交保。記者張宏業／攝影
牙醫呂子亮30萬元交保。記者張宏業／攝影
牙醫陳育瑩60萬元交保。記者張宏業／攝影
牙醫陳育瑩60萬元交保。記者張宏業／攝影

牙醫 醫師 健保

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