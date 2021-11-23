三總牙醫詐領健保驚爆案外案！長期「收回扣」案情恐向上燒

三軍總醫院知名牙醫李宗益被控違規在外兼職，冒名詐領健保給付上千萬元遭羈押，調查局過濾資料後查出，李宗益另涉及與一間牙材商勾結，長期指定使用該牙材商提供的齒模，再按採購金額比例索取回扣，桃園市調查處23日發動第2波偵查，搜索牙材商、2間診所共5處地點，約談5人到案說明，辦案箭頭從詐欺轉向貪汙，案情恐向上延燒。

據了解，李宗益共涉及收賄與詐保2大個區塊犯罪，檢調今天搜索的2間診所，是針對診所醫師借名讓李宗益看診，鎖定詐保部分繼續調查；檢調也一併提訊在押的李宗益，另案朝收受回扣新事證發展，釐清佣金分配的金額與時間長短，相關涉案人頭醫師、護理或行政人員深夜將移送台北地檢署複訊，恐有強制處分。

檢調今年9月搜索約談李宗益與妻子張嘉倫等人到案，當時李男相當不配合，檢方認為全案有共犯未到案，訊後向法院聲押禁見獲准，張女則以100萬元交保。

任職三總的李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，疑為免兼職情事曝光，以其他牙醫名義請領健保給。詐保部分從2018年開始，但向牙材商索賄部分恐有一段時間，偽造文書有諸多不明之處，檢調逐筆、大量比對相關資料、病患供述，才得知有貪汙索賄案外案。

據了解，這起牙醫詐保案起源於有民眾在私人牙科診所發現，看診醫師長得很像李宗益，但診療單上寫的醫師名字不同，心生疑竇向檢調舉報，追查發現李男長期在外兼差。

由於三總醫師屬於公務員，在外兼差須報備核准，但李宗益多年前私自到台北市富錦診所冒名看診，長年累積賺了上千萬元，當聽到富錦診所負責人有意收攤，決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和張嘉倫當起幕後老闆。