新北婦遭控詐賭被逼簽300萬本票 丈夫救援不成遭圍毆

新北市林口區26歲顏姓男子，懷疑牌咖46歲林姓女子打麻將詐賭80萬。日前假意再約林女到住處打麻將，果真抓到林女詐賭事證，當場威逼林女簽下300萬本票，過程中林女夫婿蘇男趕抵，顏男等5嫌立即轉移目標，強逼蘇男代簽本票，雙方在大街發生激烈拉扯，過程中蘇男一度趁隙逃跑，但仍被5嫌活逮遭一頓拳毆。警方獲報趕抵雙方7人仍在，一併帶回偵辦，警詢後依恐嚇取財、妨害自由、傷害、賭博等罪，將顏男等5人移送法辦。

據了解，46歲林姓女子，兩個月以來到26歲顏姓男子位於新北市林口區中北三街住處打麻將。豈料，林女手氣異常的旺，幾乎是把把胡牌，贏了顏男等其他牌友共計80萬元台幣，這讓顏男等人心起疑慮，卻苦無證據林女證明林女詐賭。

這個月中旬，顏男假意找林女再到住處打麻將，實則與其他牌友想來個暗中抓詐，果不其然當天就疑似抓到林女換牌詐賭，這讓在場顏男等5人氣炸，要林女簽下300萬本票給交代。林女拒簽並否認詐賭，還電話聯繫45歲蘇姓夫婿趕快到場救援。

沒多久，蘇男趕抵，見林女、顏男等另4嫌已在屋外馬路上。顏男等5嫌見蘇男來到，轉要蘇男替妻林女代簽300本票，蘇男不從雙方一陣拉扯，過程中，蘇男趁隙逃脫，顏男等5人從後尾追，雙方追至中北三街262號前，蘇男不敵5人窮追餘氣用盡，當場被顏男等人攔截團毆。