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輔導收容人近50年 台東「監獄之母」潘秀嬌修女年底退休

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東矯正單位稱「監獄之母」的83歲潘秀嬌修女，輔導收容人近50年，她即將於年底退休，為感謝修女無私的愛及付出，今6監所聯合頒發感謝狀、捐贈5萬元及1台電動代步車。修女說：「退休後，有需要就回來服務」。

1972年潘秀嬌修女，以天主教監獄服務社台東分社志工身分前進監所，進行集體教誨工作，成為台東第一位走進監所，輔導收容人的修女，足跡遍及台東、綠島、岩灣、泰源、東成和武陵等矯正監獄及技訓所。

近服務50年的輔導生涯，由於修女善於傾聽及安撫，收容人都願意與她分享心事，甚至收容人出監遇到困難，也會打電話找修女訴苦，她都不厭其煩地耐心輔導，鼓勵指引人生良善道路。

「修女，社會看不起我，想走回頭路！」修女說，曾有一個出監很久的收容人凌晨4點打電話找她，言語中充滿對社會的不滿，足足講1個小時的電話，這名收容人才放下心中的怨恨，掛電話前還說「我會聽修女的話」。

不過，由於年事已高，加上行動已大不如前，修女決定規畫年底退休，6監所得知消息後，今天聯合頒發感謝狀、捐贈5萬元及1台電動代步車送給修女。希望退休後依然可以行動自由地服務更多需要幫助的人。

1972年潘秀嬌修女，以天主教監獄服務社台東分社志工身分前進監所，進行集體教誨工作，成為台東第一位走進監所，輔導收容人的修女。圖／台東監獄提供
1972年潘秀嬌修女，以天主教監獄服務社台東分社志工身分前進監所，進行集體教誨工作，成為台東第一位走進監所，輔導收容人的修女。圖／台東監獄提供
台東矯正單位稱「監獄之母」的83歲潘秀嬌修女（坐代步車上），輔導收容人近50年，她即將於年底退休，為感謝修女無私的愛及付出，今6監所聯合頒發感謝狀、捐贈5萬元及1台電動代步車。圖／台東監獄提供
台東矯正單位稱「監獄之母」的83歲潘秀嬌修女（坐代步車上），輔導收容人近50年，她即將於年底退休，為感謝修女無私的愛及付出，今6監所聯合頒發感謝狀、捐贈5萬元及1台電動代步車。圖／台東監獄提供

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