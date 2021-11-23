快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不堪長期照顧病夫台南婦殺夫 自首情堪憫恕獲減刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市69歲劉姓男子3年多前因中風、失智，長期臥病在床，無法自理生活，均由65歲李姓妻子照料，她本身也罹腦栓塞、糖尿病等不堪長期照護的壓力，去年底在安南區住處1樓臥室內持水果刀刺死丈夫後，再持刀刺胸自殺，女兒返家後將母親送醫後獲救，台南地院認李婦自首，3名子女均為母親求情，希望法官從輕處罰，情堪憫恕，處2年6月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭表示，李婦案發後即告訴返家的女兒，委由女兒報警，符合自首規定，減輕其刑。

同時，李婦因長期一人擔負起照顧丈夫的重責，自己也因罹患中風等病症，不斷累積龐大的身心壓力，且每下愈況，找不到合適紓解的管道，並考量自己未來若因病臥床，更增加孩子負擔，為了孩子將來生活著想，出於慈母之心，加上一力扛起照顧丈夫的重擔所積累的苦痛，種種刺激，最終壓垮其僅存的理智，而刺殺丈夫，並於犯後持刀自殘，釀成悲劇。

合議庭認為，李婦此舉實非一般人所欲見，經歷深值同情，顯與一般社會上所見的殺人事件，是出於深仇夙怨、財務糾紛或隨機殺人的動機、手段有別。因此，法官認李婦殺人犯行，縱經自首規定減輕其刑後，仍有情輕法重之憾，足以引起社會上一般人的同情，堪值憫恕，再依刑法第59條規定減輕其刑，並依法遞減。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南地院合議庭認李婦殺人犯行，縱經自首規定減輕其刑後，仍有情輕法重之憾，情堪憫恕，再依刑法第59條規定減輕其刑，判2年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認李婦殺人犯行，縱經自首規定減輕其刑後，仍有情輕法重之憾，情堪憫恕，再依刑法第59條規定減輕其刑，判2年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

殺人 自首

延伸閱讀

不堪長期照顧病夫 台南婦殺夫後輕生獲救 今遭判2年6月

逆子殺母217刀沒報警先上網查廢死聯盟 判免死定讞

高中情侶公園涼亭嘿咻 父女偷拍傳爆料公社雙雙遭判刑

夜唱誘騙前女友開房間 她慘遭拖出廁所扯內褲性侵

相關新聞

謝和弦、莉婭偷情 前妻Keanna獲賠120萬元確定

歌手謝和弦前年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻戴一軒、女友陳莉涵感情關係複雜，戴女指控配偶權遭侵害，謝還形容她像「像隻水...

三總知名牙醫詐保案 檢調發動第2波搜索抓共犯

三軍總醫院知名牙醫李宗益涉違規在外兼職，冒名申報健保給付，詐得上千萬元，台北地檢署今年9月搜索約談李男與妻子張嘉倫到案，...

毆打公務員才被起訴 嘉縣議員邱銀海疑違反廢清法遭搜索

嘉義縣議員邱銀海涉毆打在會勘的縣府環保局蘇姓分隊長，本月才遭依妨害公務罪嫌起訴，據了解，嘉義地檢署另接獲檢舉，指邱疑涉入...

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

位於桃園龜山區的光啟高中遭內部人私設挖礦場，前官姓資訊技佐透過葉姓組長取得挖礦程式，想賺以太幣卻不想支付龐大電費，竟把校...

影／不堪長期照顧病夫台南婦殺夫 自首情堪憫恕獲減刑

台南市69歲劉姓男子3年多前因中風、失智，長期臥病在床，無法自理生活，均由65歲李姓妻子照料，她本身也罹腦栓塞、糖尿病等...

瞎扯認識美國總統、英國首相 他狂諞1200萬重判4年6月

桃園鄭姓男子自稱認識美國總統、英國首相，還佯稱曾在中國大陸石油公司上班，為了將海外大筆資金匯回台，以欠缺匯費為由向戴姓友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。