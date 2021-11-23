影／不堪長期照顧病夫台南婦殺夫 自首情堪憫恕獲減刑

台南市69歲劉姓男子3年多前因中風、失智，長期臥病在床，無法自理生活，均由65歲李姓妻子照料，她本身也罹腦栓塞、糖尿病等不堪長期照護的壓力，去年底在安南區住處1樓臥室內持水果刀刺死丈夫後，再持刀刺胸自殺，女兒返家後將母親送醫後獲救，台南地院認李婦自首，3名子女均為母親求情，希望法官從輕處罰，情堪憫恕，處2年6月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭表示，李婦案發後即告訴返家的女兒，委由女兒報警，符合自首規定，減輕其刑。

同時，李婦因長期一人擔負起照顧丈夫的重責，自己也因罹患中風等病症，不斷累積龐大的身心壓力，且每下愈況，找不到合適紓解的管道，並考量自己未來若因病臥床，更增加孩子負擔，為了孩子將來生活著想，出於慈母之心，加上一力扛起照顧丈夫的重擔所積累的苦痛，種種刺激，最終壓垮其僅存的理智，而刺殺丈夫，並於犯後持刀自殘，釀成悲劇。

合議庭認為，李婦此舉實非一般人所欲見，經歷深值同情，顯與一般社會上所見的殺人事件，是出於深仇夙怨、財務糾紛或隨機殺人的動機、手段有別。因此，法官認李婦殺人犯行，縱經自首規定減輕其刑後，仍有情輕法重之憾，足以引起社會上一般人的同情，堪值憫恕，再依刑法第59條規定減輕其刑，並依法遞減。