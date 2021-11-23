瞎扯認識美國總統、英國首相 他狂諞1200萬重判4年6月

桃園鄭姓男子自稱認識美國總統、英國首相，還佯稱曾在中國大陸石油公司上班，為了將海外大筆資金匯回台，以欠缺匯費為由向戴姓友人借了1243萬多元，因遲不回錢戴才驚覺受騙；法院以鄭利用戴年邁、不通英文行詐，動機惡劣，依詐欺罪重判他4年月6，可上訴。

刑法第339條詐欺罪，處5年以下有期徒刑，本案法院以1罪論處，判鄭男4年6月，幾乎接近最高法定刑，不可謂之不重。

檢警調查，鄭、戴在某網球協會認識，鄭見對方年事已高、不識英文且對他相當信任，從2017年1月至2018年10月間，陸續向戴自稱和美國總統、奈及利亞總統、菲律賓總統、英國首相等國外政要熟識，又說自己曾在中國大陸開採石油公司工作，設備送往奈利亞。

鄭還騙說，他轉賣款項遭人轉運到英國，他可以委託英國首相將款項匯到他帳戶，自己還受奈及利亞總統所託保管黃金，所以在非洲、菲律賓及美國都有存放大筆款項，自己要將國外存放的錢匯回台灣，並以欠缺匯費為由向戴借錢。

鄭並提出匯款申請書、英文書信取信於戴，由戴1年多以100多次分批匯了高達1243萬多元給鄭，但因鄭遲遲沒還錢戴才知受騙上當。

全案起初經桃園地檢署不起訴處分，經戴聲請再議，由台灣高等檢察署發回桃檢重查起訴；審理時，鄭矢口否認詐欺，辯稱他和戴間純為借貸民事糾紛，戴報警後還有陸續借他錢，自己主觀上沒有詐欺犯意，是因為疫情期間他取回海外帳戶資金有困難，所以至今才無法還錢。

法院查，鄭男2017年、2018年所得都是「0元」，之後年所得最高也不過6萬元，可見他並無還款資力，且鄭拿到借款後，僅在2017年分次匯了126萬多元還給戴，與他所借得1200多萬元顯不相當，不採信其辯詞。

法院也認為，鄭借款時本身幾乎是無財產、無資力之人，顯無還款之意，現在剩餘巨額資金又下落不明，且借款初距今3、4年，當時根本沒新冠肺炎，他借到錢卻沒處理海外資金，可見僅是欺騙的話術。