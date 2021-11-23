竹市警設計酒測權益宣讀機 4種模式還有美女聲錄音檔
新竹市警局交通隊為加強員警執行酒測取締勤務時，清楚宣讀攔停違規的理由及民眾相關權利等程序，運用交通部院頒考評交通執法單項成績優秀獎第二組第1名工作補助費，自行設計並委請廠商特製50台「酒測權益宣讀機」執法輔助器材，內建4種執行模式，由警廣新竹台播音員發聲，製作成美女聲錄音檔，提供員警執行酒測取締勤務時使用，並告知民眾相關權利，以確保執勤順利。
警方指出，員警執行酒測取締勤務常會因未宣讀權利或告知拒測法律效果時，速度過快含糊不清、口誤及遺漏等情形，遭法院認定屬程序重大瑕疵，影響後續行政訴訟或刑事判決結果，此問題始終「不被看見」且「未獲解決」，一直是員警用「處分」換「教訓」的可怕夢靨。
長久以來，員警只能自力救濟，製作各式各樣、大小不一的「小抄」以「宣讀聖旨」方式告知權利，使民眾對員警執法專業度觀感大打折扣。
為提升執法品質，警方自行設計並委請廠商特製50台「酒測權益宣讀機」執法輔助器材，產品外殼採全鋁合金材質粉體烤漆、盾型袖招LOGO及文字為網版印刷設計，並使用18650充電式鋰單電池採Micro USB充電接頭。
這款宣讀機內建發動依據（告知流程）、酒測值0.18至0.24mg/L未達觸犯公共危險罪嫌、酒測值超過0.25mg/L已達公共危險罪、以及拒絕酒測等4種執行模式。
警方表示，目前共採購50台酒測宣讀機，分別配發各分局11台、交通隊14台、保安警察隊3台，提供員警執行酒測取締勤務時使用；疫情期間可減少員警與民眾近距離交談時間，降低染疫風險，有效兼顧執勤員警與民眾安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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