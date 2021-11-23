三總知名牙醫詐保案 檢調發動第2波搜索抓共犯

三軍總醫院知名牙醫李宗益涉違規在外兼職，冒名申報健保給付，詐得上千萬元，台北地檢署今年9月搜索約談李男與妻子張嘉倫到案，訊後向法院聲押禁見獲准；由於全案有共犯未到案，檢方今天指揮調查局發動第2波搜索，約談掛名申報之醫師、護理或行政人員共5人，預計晚間移送地檢署，不排除強制處分。

檢調指出，任職三軍總醫院的李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，疑似為免兼職一事曝光，以其他牙醫名義請領健保給。全案犯行期間長，部分犯行距今年代久遠，共犯行使不實文書的內容仍有諸多不明之處，檢調逐筆、大量比對相關資料、醫師當日行蹤、病患供述，才偵獲此一詐保集團。

據了解，這起牙醫詐保案起源於有民眾在私人牙科診所發現，看診醫師長得很像李宗益，但診療單上寫的醫師名字不同，因而心生疑竇向檢調舉報，追查發現李長期在外兼差多年。

由於三軍總醫院醫師屬於公務員，在外兼差須報備核准，但李宗益至少10年前開始，私自到台北市富錦診所冒名看診，長年累積賺了不少錢，當聽到富錦診所負責人有意收攤，決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和老婆張嘉倫（100萬交保）當起幕後老闆。

檢調調查，李宗益光是固定到診所冒名看診，詐領的健保補助就超過百萬元，若是再往前計算診所營業收入，累計違法兼差賺了至少上千萬元。