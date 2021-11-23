快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三總知名牙醫詐保案 檢調發動第2波搜索抓共犯

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

三軍總醫院知名牙醫李宗益涉違規在外兼職，冒名申報健保給付，詐得上千萬元，台北地檢署今年9月搜索約談李男與妻子張嘉倫到案，訊後向法院聲押禁見獲准；由於全案有共犯未到案，檢方今天指揮調查局發動第2波搜索，約談掛名申報之醫師、護理或行政人員共5人，預計晚間移送地檢署，不排除強制處分。

檢調指出，任職三軍總醫院的李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，疑似為免兼職一事曝光，以其他牙醫名義請領健保給。全案犯行期間長，部分犯行距今年代久遠，共犯行使不實文書的內容仍有諸多不明之處，檢調逐筆、大量比對相關資料、醫師當日行蹤、病患供述，才偵獲此一詐保集團。

據了解，這起牙醫詐保案起源於有民眾在私人牙科診所發現，看診醫師長得很像李宗益，但診療單上寫的醫師名字不同，因而心生疑竇向檢調舉報，追查發現李長期在外兼差多年。

由於三軍總醫院醫師屬於公務員，在外兼差須報備核准，但李宗益至少10年前開始，私自到台北市富錦診所冒名看診，長年累積賺了不少錢，當聽到富錦診所負責人有意收攤，決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和老婆張嘉倫（100萬交保）當起幕後老闆。

檢調調查，李宗益光是固定到診所冒名看診，詐領的健保補助就超過百萬元，若是再往前計算診所營業收入，累計違法兼差賺了至少上千萬元。

三軍總醫院知名牙醫李宗益涉違規在外兼職，冒名申報健保給付，詐得上千萬元。圖／本報資料照
三軍總醫院知名牙醫李宗益涉違規在外兼職，冒名申報健保給付，詐得上千萬元。圖／本報資料照

醫師 健保 牙醫

延伸閱讀

屏東無照牙醫執業逾1年爽賺8百多萬 遭判1年6個月

拔牙每次100元 國中畢牙科密醫月入2至3萬 判緩刑3年

疑未申請入園單攻羊頭山 三總實習醫師摔落邊坡不治

澎湖七旬男接種莫德納疫苗 隔天全身紅疹、脫皮就醫

相關新聞

謝和弦、莉婭偷情 前妻Keanna獲賠120萬元確定

歌手謝和弦前年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻戴一軒、女友陳莉涵感情關係複雜，戴女指控配偶權遭侵害，謝還形容她像「像隻水...

三總知名牙醫詐保案 檢調發動第2波搜索抓共犯

三軍總醫院知名牙醫李宗益涉違規在外兼職，冒名申報健保給付，詐得上千萬元，台北地檢署今年9月搜索約談李男與妻子張嘉倫到案，...

毆打公務員才被起訴 嘉縣議員邱銀海疑違反廢清法遭搜索

嘉義縣議員邱銀海涉毆打在會勘的縣府環保局蘇姓分隊長，本月才遭依妨害公務罪嫌起訴，據了解，嘉義地檢署另接獲檢舉，指邱疑涉入...

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

位於桃園龜山區的光啟高中遭內部人私設挖礦場，前官姓資訊技佐透過葉姓組長取得挖礦程式，想賺以太幣卻不想支付龐大電費，竟把校...

影／不堪長期照顧病夫台南婦殺夫 自首情堪憫恕獲減刑

台南市69歲劉姓男子3年多前因中風、失智，長期臥病在床，無法自理生活，均由65歲李姓妻子照料，她本身也罹腦栓塞、糖尿病等...

瞎扯認識美國總統、英國首相 他狂諞1200萬重判4年6月

桃園鄭姓男子自稱認識美國總統、英國首相，還佯稱曾在中國大陸石油公司上班，為了將海外大筆資金匯回台，以欠缺匯費為由向戴姓友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。