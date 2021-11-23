毆打公務員才被起訴 嘉縣議員邱銀海疑違反廢清法遭搜索

嘉義縣議員邱銀海涉毆打在會勘的縣府環保局蘇姓分隊長，本月才遭依妨害公務罪嫌起訴，據了解，嘉義地檢署另接獲檢舉，指邱疑涉入非法掩埋廢棄物，日前分案偵辦，今天首度將他傳喚到案，並指揮搜索邱的服務處、縣議會休息室等，現持續製作筆錄中，全案朝違反廢棄物清理法等偵辦。

檢方今上午指揮廉政署南調組、警方，將邱銀海傳喚到案，搜索他的服務處等地，下午近2點，又帶他前往縣議會，查看黨團辦公室、個人休息室，不過由於他很少待該處，休息室內相當空蕩，辦案人員並沒有查扣任何東西；邱銀海在縣議會時，不發一語。

據指出，邱銀海遭檢舉，疑似涉入傾倒廢棄物，嘉義地檢署先前就分案調查，不料9月14日下午2點多，縣府環保局前往中埔鄉深坑村1處土地會勘，也是被指可能有埋入廢棄物，邱銀海當場與環保局蘇姓分隊長發生言語爭執，邱以三字經侮辱，並出手勒住蘇的脖子，還毆打頭部、將人壓制在地上。

邱銀海遭提告後向蘇姓分隊長道歉和解，獲撤告傷害、公然侮辱，檢方本月3日依妨害公務罪嫌起訴。