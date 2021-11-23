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無照保母及男友涉虐3童 犯後態度差 彰檢建議從重量刑
彰化縣今年9月爆發無照保母虐童案，3名受虐幼童的母親聯手控告邱姓保母和她的黃姓同居人，彰化地檢署檢察官偵訊後，認為兩人犯後態度不佳，今天依涉犯過失傷害、成年人故意對兒童犯傷害及違反兒少權益保障法，將邱、黃兩人提起公訴，並建議從重量刑。
起訴書指出，邱女沒保母技術士證照，也沒申請居家式托育服務登記證書，因同居人黃男駕駛貨車收入不穩定，共育4名年齡5以下幼兒的經濟壓力頗大，即使無暇照顧更多孩子，從今（110）年5月起透過臉書保母社群受託照顧幼兒，先後有彭、陳、林及賴四名母親將幼童交給邱女照顧。
邱女在警詢時一概否認犯行，彭母發現4歲女兒的手臂紅腫，邱女辯稱玩耍受傷，孩子卻說是保母用膠帶綑綁雙手；陳母接回兩歲兒子，看見頭部和四肢多處擦挫傷，邱女辯稱是自行爬出嬰兒床跌傷；林母從視訊看見4歲兒子身上有傷，帶回來發現雙腳腳背被燙傷、生殖器有開放性傷口、左大腿挫傷，邱女辯稱劉童玩熱水燙傷、騎腳踏車夾傷生殖器和下肢受傷；賴母也從視訊看見兒子背部瘀青，帶回來一看原來大面積瘀青，邱女辯稱孩子站在車內自己跌倒受傷。
經調查，彭母的女兒是被其他幼兒咬傷，賴母的兒子因保母照顧不周，從嬰兒床跌出，林母的兒子雙腳腳背在邱女授意下，被黃男淋澆不明高熱液體，用不明利器傷害生殖器，賴母的兒子在邱女授意下被黃男以不明工具打傷背部。彭母帶女兒到雲林長庚醫院檢查，取得驗傷證明，林母帶兒子到員林基督教醫院檢查也取得驗傷證明，陳姓、林姓、頼姓3名母親9月25日聯手到地檢署狀控邱女涉嫌虐童。
起訴書指出，4名幼童的母親質疑、詢問孩子受傷原因時，邱女與同居黃姓男人竟用LINE通訊軟體反嗆「你現在是健忘嗎？」「你現在是覺得做錯事情可以不處罰了嗎？」，犯後態度不佳，警詢時矢口否認犯行，檢方審酌後提起公訴，建議從重量刑。
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