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唐君鉑前兒媳占官舍 高院判房子要還中華民國

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

中山科學研究院前院長唐君鉑1968年間在台北市新生南路的國有地上自建屋宇，後來土地遭他的李姓前兒媳占用，18年前法院判李婦應將土地返還國防部政治作戰局，但她卻侵入戶籍並換鎖，竊占不動產。台灣高等法院民事庭今判李婦應遷出、返還建物，並給付政治作戰局19萬餘元且按月給利息。

唐君鉑主管中科院期間，台灣試圖發展核武，唐年邁時受訪表示兩蔣對核武研很積極，但僅只於了解如何發展核武，而非要真正進入製造階段。唐說，美方的壓力是主因，美方不希望我國發展核武，但從老蔣總統時期我方就沒有製造核武的意圖，只是想了解如何發展。

唐君鉑1999年過世後，他的兒子放棄繼承台北市新生南路三段、占地200多坪的官舍，發函請國防部收回。

李婦2016年4月29日將戶籍遷入，一月再換新鎖，接著以自己名義向台北自來水事業處南區營業分處、台灣電力公司台北市區營業處申請裝設水、電表，恢復自來水與電力。國防部陸軍司令部報警，檢方偵查後將她起訴，高院刑事庭依竊佔罪判3月得易科罰金之刑定讞。

民事部分，政治作戰局主張建物的所有人或事實上處分權認為中華民國，李婦自2016年4月29日起無權占有建物，侵害中華民國對建物的所有權、處分權，因此請求她應遷出、返還建物，另要求給付無權占有建物部分的不當得利或損害賠償。

政治作戰局提告，要求李婦遷出、返還房地，並賠償4178萬元，高院去年判李婦除返還土地外，應賠償1126萬元本息等。案經上訴，最高法院裁定駁回上訴確定，政治作戰局請求返還建物及占有建物部分（不包括土地）的不當得利部分，最高法院裁定廢棄發回更審。

高院民事庭認為，唐君鉑和妻子過世後，三名子女協議由唐瀟畔承受眷舍應有的權益，唐瀟畔2001年8月間委託律師發函通知國防部，同意國防部軍務局得逕將建物依法收回，陸軍後勤司令部已於2002年1月29日受領點交建物，中華民國即受讓取得建物事實上處分權。

高院民事庭認為李婦無權占有，今判她應遷出建物並返還，且應給付政治作戰局19萬6929元、再按月計息。

唐君鉑位於台北市新生南路三段的眷舍，曾出租開Pub。圖／聯合報系資料照
唐君鉑位於台北市新生南路三段的眷舍，曾出租開Pub。圖／聯合報系資料照

國防部

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