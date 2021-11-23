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房客退租房仲搬入住3月 沒打契約鳩占鵲巢遭判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名房屋仲介公司林姓房仲，協助趙姓屋主處理北市房屋出租，不料林男得知房客退租後，沒有簽約租賃合約，自己搬進屋內居住，直到屋主兒子從大陸返台，才發現林男已住３個月，屋內放置家具、衣物、小孩藥物等。士林地方法院依照竊佔罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，以每月房租1萬5千元計算不法所得，4萬5千元沒收。

判決指出，林姓房仲從2017年協助屋主處理租屋事宜，屋主將房屋事宜委由兒子和房仲聯繫，不料房屋從2019年8月起無出租，林男無故侵入住宅竊佔，未經屋主兒子同意，從同年11月起侵入房屋居住，直到屋主兒子2020年1月底返台才知情，要求房仲搬走屋內家具物品，並支付1個月租金。

林男辯稱，房客在8月退租，屋主兒子有「口頭同意」出租房屋每月1萬5千元，同意把東西搬進去，因此在9月至10月修繕房屋漏水、壁癌等。屋主兒子則提出，屋內有嬰兒床、出生2個月子女藥物衣物、開庭通知、戶口名簿、駕照等物，證實房仲鳩占鵲巢。當初有接到房仲的電話，但有說還是得「打契約」房仲當時也回應「那當然」。

法院認定，林姓房仲有在屋內生活，否則不會將重要物品放在屋內，加上水電瓦斯費從當年8月房客退租後明顯降低，同年11月起明顯增加，認定房仲從11月起入住房屋3個月，且房仲拿不出書面資料證實屋主兒子同意出租，且也沒有支付押金、水電瓦斯等費用。

法官審酌，林男從事房屋仲介工作，竟未謀自己不法利利，未取得客戶同意，擅自佔用房屋，不僅有違專業素養，且缺乏對他人財產權應有之尊重，全案依竊佔罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，以每月房租1萬5千元計算不法所得，4萬5千元沒收。

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