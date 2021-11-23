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動保處技工業務不熟觸法 台大獸醫碩士繳庫10萬判緩刑
台北市動物保護處陳姓技工承辦「流浪動物希望協會」申請補助案，未依規場勘，以相似照片附件送審議會審查，被控行使公務員登載不實罪；台北地方法院審理，判陳有期徒刑1年2月，緩刑2年，支付公庫10萬元。可上訴。
陳是台大獸醫系碩士，擔任過獸醫，但對剛接手的業務不熟悉，法官審理認為，陳犯罪動機、目的不惡劣，決意輕判。
2018年12月6日，流浪動物希望協會向動保處提出申請案，表示將在新北市石碇區設立一座容納200隻流狼貓犬的大型收容場，請動保處提供補助款60萬元。
依規定，承辦補助款業務應親自到場會勘、檢查設備，陳沒有處理，卻在向審查會做簡報時，表示已做好完整會勘記錄等，由委員會依陳的口頭報告通過申請案。
檢察官偵辦時，陳辯稱確有去現場勘察，只是公文書上的照片搞錯檔案，檢方根據事證依偽造文書罪起訴陳，法院審理，陳便改口認罪。
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