法官開庭遲到掰「電腦壞掉」罰63萬不繳 先宣布選議員

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，有時宣判完也沒交判決書給書記官，承辦定應執行刑案件時未及時處理，沒查明受刑人移監，讓受刑人多關6日，法院還得賠償；張已辭職轉任律師，懲戒法院職務法庭判罰款月俸6個月，約63萬7000餘元，但他遲未繳罰款，上周五被催繳仍不理，反在臉書宣布參選台北市議員，引起反彈。

據了解，台北地院今年7月6日告知張耀宇繳費，請張於同年月20日選擇分期或一次繳費，至今仍未繳清，法院已請民事執行處協助強制執行。

張（39歲）原任職北院刑事庭候補法官，但因狀況連連，候補法官服務成績審查不及格，前年5月31日離職。張後來在4個律師公會登錄，但2022年5月30日前不能在北院執行律師職務。

台北地院指出，張多次開庭遲到，還傳ＬＩＮＥ訊息要書記官以「電腦故障」為由，欺瞞當事人沒辦法準時開庭；擔任陪席法官時，他也姍姍來遲，甚至還「放鴿子」，審判長只好找其他法官來幫忙代開。張也曾在案件宣判後，只傳判決主文給書記官，沒有交出判決書。

林姓男子因犯毒品危害防制條例，台北地檢署聲請定應執行刑，張2017年7月收案，卻沒及時處理，檢方催促後，他才在10月16日裁定應執行8月徒刑。但張沒發現林從台北監獄移監到新店分監，林收受裁定時，已多執行了6天。林聲請刑事補償，台北地院判准予補償3萬元；這筆帳，最後由張負責繳付。