超商外喝酒沒戴口罩被勸導 女子攻擊員警判拘役
陳姓女子與友人在超商外喝酒，未戴口罩被員警勸導後，竟攻擊、辱罵員警和作勢搶員警的行動載具。法院考量陳女坦承犯行，依妨害公務罪判拘役30天，得易科罰金，可上訴。
台北地檢署起訴指出，陳姓女子與數名友人在10月5日清晨3時許在台北巿松隆路某超商外喝酒，因未戴口罩被2名員警勸導，2名員警也規勸他們到至適當地點喝酒。但陳姓女子竟辱罵「菜鳥」等語，徒手攻擊員警頭部和作勢欲強取員警值勤用的行動載具。檢方依妨害公務罪起訴。
台北地方法院審理後，審酌陳女在員警到場後，對員警辱罵並動手妨害國家公務之順利進行，明顯法治觀念淡薄，考量她在偵查中坦承犯行，犯後態度尚可，堪有悔意，判處得易科罰金之刑，日前依妨害公務罪，判處拘役30天，得易科罰金，可上訴。
北院法官指出，陳女傷害並侮辱員警，本應另論傷害罪及公然侮辱罪，但員警並未提出傷害及公然侮辱告訴，且傷害及公然侮辱罪與被告所犯本案妨害公務、侮辱公務員罪間，屬於1行為觸犯2罪名，從重依妨害公務罪論罪。
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