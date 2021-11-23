餵貓少年遇上假好心阿伯 提供食物趁機4度猥褻判刑

台中市民侯男2年前在住處近的停車場餵食流浪貓時，認識也在該處餵食的13歲少年阿智（化名），以提供手機供把玩、或提供餅乾，趁機撫摸少年的下體，法官認侯男涉性騷擾及4次強制猥褻罪，而侯否認犯行，台中地院法官不採信，依加重強制猥褻等罪將他判刑2年。可上訴。

侯男否認性騷擾及強制猥褻犯行，辯稱「我因餵貓認識少男，但之後沒有馬上帶少男回家，這不是事實；我於前年8月8日、10月1日沒到少男家；中元節那時候，真的有打電話給少男才過去他家，那天只是拿東西給他吃，沒有抓他下體；我不記得10月16日是否曾去少男家。我是把少男當成自己兒子看待，後來知道少男是單親家庭及其處境，所以就幫助少男，我沒有惡意」，但法官不採信，予以判刑。

判決書指出，侯男於2019年7月間，在他位於台中市區住處附近停車場餵食流浪貓之際，認識同在該處餵養流浪貓少年阿智，同月20日至31日間，邀約少男一同返回他住處拿取餵貓飼料時，乘少男不及抗拒，突然伸手隔著少男的褲子抓摸被害人下體陰莖後隨即放開，少男旋即離去。

同年8月8日至10月16日，候男先後4次趁少男的母親外出上班，僅少男獨自在家，前往少男住處，假意提供手機供少男把玩、或提供餅乾給少男吃時，伸手撫摸少男的下體，被害人雖向侯男表示「不要用」及用腳踢侯男，侯仍強行撫摸少男下體。至同年11月2日下午，被害人向母親透露遭侯男猥褻，經母親報警處理。