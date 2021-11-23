「資安即國安」桃機與調查局簽署資安聯防合作備忘錄

桃園機場屬國家關鍵基礎設施之一，為確保營運環境安全與各項數位化服務不中斷，機場公司與法務部調查局22日簽署「國家資通安全聯防與情資分享備忘錄」，期望透過合作有效運用雙方資源，以提升桃園機場資安防護及對資安威脅事件處理之能力，維持機場運作正常。

本次合作由法務部調查局局長王俊力率隊至桃園機場簽署備忘錄，機場公司表示，蔡英文總統曾經於公開場合強調「資安即國安」，依據資通安全管理法，機場公司為國內特定非公務機關之最高責任等級A級，重要性不言可喻。本次合作整合機場公司與調查局內部資源，透過雙方的情資交流、協防應變及經驗分享等，將可有效因應日新月異的資安威脅變化和趨勢，提升桃園機場資安防護網強度。

資訊安全對機場公司來說至關重要，包含通訊、營運管理、旅客服務等資訊傳遞都需要仰賴網路。隨著數位科技的進步與普及，桃園機場也已陸續開始提供旅客各項智慧化服務，例如網路報到、自助行李託運等，並朝智慧通關、機器人、自駕車等創新運用目標規劃邁進，持續提升機場國際競爭力。

建立資安聯防機制是行政院資通安全處致力推動的資安政策之一，未來機場公司將可依調查局提供之事前情資或事後調查，從源頭阻斷駭客攻擊，或於事後進行資安鑑識與蒐證；調查局也可依機場公司提供之資安情資建立更強大的資料庫，遏止駭客攻擊其他關鍵基礎設施。