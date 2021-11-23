「綠能蟑螂」通霄鎮長涉嫌索賄光電業者 苗檢起訴

苗栗縣通霄鎮公所辦理太陽能光電招租案，鎮長陳漢志涉綠能蟑螂，2019年間趁機向2家業者涉嫌索賄，其中一件未有共識，另一件不法所得107萬元，全案苗栗地檢署今天偵結，依貪汙治罪條例罪嫌起訴陳漢志及太陽能板統包廠商蔡弘懋等5人，仍在押的陳漢志近日移審。

陳漢志通霄鎮太陽能光電招租案（全名為通霄鎮公所公用不動產土地及屋頂空間設置太陽光電發電設備公開標租案）涉嫌索賄，苗栗地檢署檢察長陳松吉相當重視，指示主任檢察官鄭葆琳、劉偉誠、檢察官石東超成立專案小組，今天貪汙部分偵結起訴，陳漢志其餘涉案部分仍繼續偵辦中。

苗栗地檢署起訴指出，陳漢志、時任通霄鎮公所機要秘書陳志豪、時任通霄鎮公所約僱人員現任機要秘書林國驊、時任鎮公所顧問黃晏樂2019年間，趁辦理通霄鎮太陽能光電招租案機會，向林姓業者要求賄賂，但因故未達共識而沒有收取。

此外，陳漢志、林國驊又於2019年間，趁辦理通霄鎮太陽能光電招租案機會，向蔡弘懋要求賄賂，並違背職務洩露招標前應秘密的電子檔案，包括位置面積圖等相關資料，蔡男得以提前估算，並覓得廠商出資參與競標，後來順利得標，蔡弘懋陸續於2019年及今年交付賄款107萬元給陳漢志。

地檢署指出，陳漢志坦承收受蔡弘懋107萬元，但林國驊否認相關犯行，且107萬元款項也交代不清，檢察官審酌陳志豪、黃晏樂、蔡弘懋均已坦白承認犯罪，且偵查過程中透過數位鑑識方法，查得林國驊洩密的電子檔案，綜合其他相關事證後提起公訴。