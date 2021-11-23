洩漏個資、搜索行動 北市員警獲緩起訴

林姓男子任職台北市政府警察局大安分局偵查隊期間，涉嫌過失洩漏個資、搜索行動給民眾。北檢考量林男認罪、無獲取不法利益，處分緩起訴1年，須向公庫支付新台幣6萬元。

台北地檢署緩起訴書指出，林姓男子於民國108年9月間擔任大安分局偵查隊偵查佐，受理曾女提告簡男竊盜案件。

林男於分局製作筆錄時，疏未注意曾女坐在右後方，也未請曾女迴避，即使用電腦查詢簡男前科資料，使曾女得以目視得知；林男又涉嫌在法院核發對象為簡男的搜索票後，打電話通知曾女。