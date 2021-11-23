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2偵查佐為績效偽造文書還騙檢察官 求懲戒法院保警職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

員警吳旻蔚、余恒毅任職南投埔里分局偵查佐時，為了辦案績效，明知採驗尿液通知書未送達蕭姓等5名毒品調驗人口，卻盜蓋鯉潭派出所賈姓警員、愛蘭派出所余姓巡佐職名章，並偽造蕭等5人署押，製造5人未依規定驗尿假象，再向南投地檢署聲請核發強制採驗尿液許可書。內政部將兩人移送懲戒，懲戒法院判兩人休職6月。

吳旻蔚、余恒毅2018年間將南投地檢署核發的強制採驗尿液許可書交給不知情的隆生派出所所長，警方到蕭的住處強制他採尿，兩人犯公務員假借職務上之機會行使偽造公文書等罪。

因南投地院在審理蕭姓毒品人口一案時，認定警方未合法送達採尿通知書，排除尿液檢驗報告的證據能力，蕭獲判無罪。南投地檢署檢察官發覺有異，才揪出吳、余造假。

南投地院審理後，判吳旻蔚、余恒毅各2年徒刑，緩刑5年，並須支付公庫36萬元，案件在今年6月25日確定。

吳旻蔚從警28年，懲戒法院審理時，他表示誠心接受南投地院的審理結果，並真心懺悔。吳說，本案起因2018年11月南投縣警刑事警察大隊毒品績效「毒品調驗人口強制採驗票」的評比，在長官要求下，他一心替分局爭取績效而失慮，向南投地檢署聲請的「強制採驗票」原意只想要為分局增加績效。

余恒毅也當了13年的警察，他說原本考績都是甲等，卻因案列為「教育輔導人員」，從2020年起已無考績甲等的資格，近1年餘的偵審程序他身心承受極大壓力。余懇求懲戒法院給他自新的機會，讓他保有警察職務。

懲戒法院認為，吳旻蔚、余恒毅除觸犯刑罰法律外，也違背公務員服務法「公務員應誠實，不得利用職務上之機會加損害於人」規定，且行為戕害政府機關信譽、公務員形象，有懲戒必要。懲戒法院認為兩人擔任警職多年，竟為了績效、獲取個人獎勵偽造文書，考量兩人認罪、表達悔悟，判休職6年。

員警吳旻蔚、余恒毅任職南投埔里分局偵查佐時，為了辦案績效卻犯公務員假借職務上之機會行使偽造私文書等罪，遭判刑2年，緩刑5年。兩人也被內政部移送懲戒法院，懲戒法院判休職6月。記者王宏舜／攝影
員警吳旻蔚、余恒毅任職南投埔里分局偵查佐時，為了辦案績效卻犯公務員假借職務上之機會行使偽造私文書等罪，遭判刑2年，緩刑5年。兩人也被內政部移送懲戒法院，懲戒法院判休職6月。記者王宏舜／攝影

公務員 毒品

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