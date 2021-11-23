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果園作物遭啃 果農抓狂捕抓台灣藍鵲遭判刑6月
新竹縣洪姓果農因果園作物遭動物啃咬，今年4月在果園內架設松鼠籠，獵捕到6隻台灣藍鵲（三級保育類野生動物），並將其關進老鼠籠內，導致台灣藍鵲無法維持正常生理狀態，不斷衝撞老鼠籠，造成3死3傷；新竹地院審理終結，洪因坦承犯行，有悔意，換得緩刑。
經查，台灣藍鵲是行政院農業委員會公告的三級保育類野生動物，族群數量並未逾越環境容許量，洪男因果園種植的農作物遭啃咬，未報請主管機關處理，用松鼠籠獵捕6隻台灣藍鵲，並將其關進老鼠籠內，造成3死3傷，之後警方會同縣府農業處人員執行行政稽查，在草叢發現死亡的台灣藍鵲，另將受傷的3隻台灣藍鵲責付保管。
法官認為，洪男明知台灣藍鵲為保育類動物，仍予以獵捕，又將其關進狹小的老鼠籠內，導致台灣藍鵲衝撞鐵籠死亡、受傷，洪男所為危害生態環境，妨礙環境的永續發展，考量洪坦承犯行，尚有悔意，審酌依野生動物保護法判刑6月，緩刑2年，期間付保護管束，並向公庫支付6萬元，接受法治教育3場次。
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