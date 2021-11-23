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男網友謊稱公司欠錢周轉 輕熟女險被騙45萬元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「我公司需要45萬元周轉，請幫幫我！」台南市郭姓女子經由網路交友認識自稱「阿傑」男子，互相加LINE後對方每天甜言蜜語，打動她芳心，阿傑昨天向郭女哭窮，表示需錢周轉請她匯錢救急，郭女於下午近3點到銀行要匯錢，經行員發覺有異及時報警勸阻，保住她的辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所員警，昨天下午2點56分接獲銀行謝姓行員通報，有民眾疑似遭詐騙，經線上巡邏人員警員王育彬、吳憲諭到場，郭姓女子(45歲）臨櫃填寫匯款單後，要匯款45萬元至不明帳戶。

郭女表示，她和暱稱為阿傑男子在網路上相識聊天，對方以LINE告訴她稱公司需要周轉，要她將45萬元匯至其所提供帳戶。

警方到場了解後向郭女分析匯款給不明人士可能遭詐騙風險，對方應循正當管道借貸，並場請郭女提供對方營業公司資料，並質疑匯款為何不是公司名稱，阿傑含糊其詞。警員告訴郭女，此為假交友真詐騙，郭女才打消匯款念頭，感謝警方及行員的熱心協助。

郭姓女子遭到電信交友詐騙，警員到銀行及時勸阻保住她45萬元。記者黃宣翰／翻攝
郭姓女子遭到電信交友詐騙，警員到銀行及時勸阻保住她45萬元。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過通訊軟體，以假交友手法行騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過通訊軟體，以假交友手法行騙。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 台南

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