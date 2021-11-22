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插畫家稱她「珍禽玉獸」不起訴 陳玉珍不服將聲請再議
國民黨籍立委陳玉珍日前提告插畫家謝立聖，台北地檢署今日偵結，認為謝並非無中生有，政治人物可受公評程度較大，因此給予不起訴處分。對此，陳表示不服，認為地檢署開庭沒有邀自己出席，且插畫內容也並非如檢察官所說，是可受公評之事，自己只是要求一個公平正義，將聲請再議。
去年審查監察委員人事案時，陳玉珍因將手伸到無黨籍立委林昶佐的口袋中搶選票，引發熱議。林昶佐事後表示，被抓很久，很不舒服。陳玉珍反控，林碰到她，也讓她不舒服，並說當時一心只想著搶選票，戰場上不分男女，只有敵我。
隨後遭謝姓插畫家畫圖嘲諷「珍禽玉獸」，還註解「專向帥哥胯下伸手盜取他人精氣吞食常在金門台灣一帶出沒」等語。陳玉珍認為謝粗俗下流，對謝以及在插畫底下留言的網友提告。
台北地檢署今日偵結並指出，謝多次以插畫評論時事，並非針對陳玉珍，且政治人物對外界評論應有較大的容忍度，因此給予謝及網友不起訴處分。陳玉珍對此表達不滿，自己只是要求一個公平正義，且插畫內容也並非如檢察官所說，是可受公評之事，將聲請再議。此外，陳還說地檢署沒有開庭沒有邀自己，不過按例地檢署偵查，告訴人出席與否由檢察官決定。
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