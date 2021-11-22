插畫家稱她「珍禽玉獸」不起訴 陳玉珍不服將聲請再議

國民黨籍立委陳玉珍日前提告插畫家謝立聖，台北地檢署今日偵結，認為謝並非無中生有，政治人物可受公評程度較大，因此給予不起訴處分。對此，陳表示不服，認為地檢署開庭沒有邀自己出席，且插畫內容也並非如檢察官所說，是可受公評之事，自己只是要求一個公平正義，將聲請再議。

去年審查監察委員人事案時，陳玉珍因將手伸到無黨籍立委林昶佐的口袋中搶選票，引發熱議。林昶佐事後表示，被抓很久，很不舒服。陳玉珍反控，林碰到她，也讓她不舒服，並說當時一心只想著搶選票，戰場上不分男女，只有敵我。

隨後遭謝姓插畫家畫圖嘲諷「珍禽玉獸」，還註解「專向帥哥胯下伸手盜取他人精氣吞食常在金門台灣一帶出沒」等語。陳玉珍認為謝粗俗下流，對謝以及在插畫底下留言的網友提告。