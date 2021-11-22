舉發違規時效很重要 大法庭裁定以處罰機關收到為基準

劉姓市民車輛違停在人行道挨罰600元，但他發現舉發通知單送達時已超過3個月時效，提行政訴訟要求撤銷處分，一審判他敗訴；案件上訴，高雄高等行政法院認為有必要統一舉發期限的法律見解，送最高行政法院大法庭處理，大法庭今裁定以處罰機關「收到」違規事件時點，作為舉發期限的開始基準。

劉2019年11月3日中午時分在人行道臨時停車，民眾見狀檢舉，警方填妥舉發通知單逕行舉發，而高雄市交通局依道路交通管理處罰條例裁罰600元，但劉不服提行政訴訟。

劉主張，他2019年11月3日違規，但舉發通知單2020年2月4日才送達，已經超過3個月的舉發時效；交通局抗辯，劉違規是2019年11月3日，舉發日期是2020年1月10日，而同年2月4日完成送達，沒有超過道交處罰條例規定「行為終了之日起3個月」的舉發時效，認為劉誤解法令，高雄地方法院一審判劉敗訴，但高雄高等行政法院認為有法律見解歧異，提交大法庭統一法律見解。

最高行政法院大法庭認為，交通違規事件具「質輕量多」的特性，而考量行政效能，道交處罰條例才規範「舉發時程」，防止舉發機關怠惰，盡速處理已發生、發現的交通違規案件。