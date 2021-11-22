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夫妻與母涉聯手偽造高額本票 士檢起訴求重刑

中央社 / 台北22日電

王姓男子涉嫌與妻子、母親聯手以父親等親友名義偽造多張本票，面額最高達5兆元，並持部分本票強制執行父親房產獲利。士檢依詐欺等罪嫌起訴王男等3人，並求處重刑。

士林地檢署起訴書指出，王姓男子的父親原為日式餐廳負責人，王男疑因不滿父親再娶，涉嫌以偽造文書方式將自己變更為餐廳負責人，另涉嫌於民國107、108年間偽造父親等親友印鑑，製作16張不實高額本票，面額自新台幣數百萬元至5兆元不等。

士檢調查，王男等人涉嫌持其中10張本票向法院聲請本票裁定，成功以面額10億元、4008萬元、980萬元的本票聲請強制執行獲准，將父親房產拍賣後得款428萬元。

另方面，王男涉嫌以偽造的公司大小章，盜領父親價值732萬元的進口冷凍鮑魚，遭判刑1年6月定讞未到案執行，妻、母則涉嫌接應、藏匿人犯。

檢察官勘驗王男手機內的微信對話訊息，發現王男與妻子多次討論偽造本票細節、傳送偽造本票圖片，還聲稱要讓父親再娶對象瘋得徹底，並揚言要將債權賣給處理不良債權的公司，要讓父親這輩子翻不了身。

檢察官認為，王男與妻子、王母涉犯偽造有價證券、詐欺、偽造印鑑、藏匿人犯等罪嫌，並指王男等人僅為一己之私，也出於傷害父親等親人的純粹惡意，任意製作極高金額的偽造本票，恣意破壞金融秩序與社會大眾對於票據的信賴。

檢察官指出，王男等人以大富翁方式隨意開票，利用本票裁定形式審查的制度，創造虛偽債權，被害人反而須先支付高額裁判費以確定本票債權不存在，行為惡劣，不言而喻。

起訴並指出，王男遇到有紛爭的對象，逮到機會即加以誣告，行政機關、司法機關所為只要不如王男之意，先是陳情、書狀侮辱，也不忘以國賠要脅，甚至預謀偽造海基會職員本票、偽刻承辦人印鑑，浪費行政機關、司法機關寶貴時間。

檢察官並請法院考量，王男父親數年來日夜纏訟耗費晚年時間，王男與妻子、王母應負起責任，均請從重量刑。

檢察官 印鑑 詐欺

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