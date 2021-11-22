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辱立委陳玉珍「珍禽玉獸」 插畫家獲不起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

國民黨籍立委陳玉珍去年在審查監察委員人事案時，將手伸到無黨籍立委林昶佐的口袋中搶選票，此舉遭插畫家謝立聖畫圖嘲諷「珍禽玉獸」。陳認為謝粗俗下流，提告妨害名譽。台北地檢署今偵結，認為謝並非無中生有，政治人物可受公評程度較大，因此給予不起訴處分。

立法院臨時會去年7月間審查監察委員人事案，國民黨為阻擋投票，與其他陣營立委發生激烈衝突。陳玉珍為了搶奪林昶佐的選票，直接將手伸進他褲子的口袋內。

林昶佐事後表示：「被抓很久，很不舒服，一度感到很生氣。」陳玉珍事後也反控，林碰到她，也讓她不舒服。陳在廣播節目上更指出，她當時一心只想著搶選票，戰場上不分男女，只有敵我。

搶選票爭議被插畫家謝立聖畫圖嘲諷「珍禽玉獸」，還註解「專向帥哥胯下伸手盜取他人精氣吞食常在金門台灣一帶出沒」等語。陳玉珍認為謝粗俗下流，對謝以及在插畫底下留言的網友提告。

檢方調查指出，謝多次以插畫評論時事，並非針對陳玉珍，且政治人物對外界評論應有較大的容忍度，因此給予謝及網友不起訴處分。

插畫家謝立聖畫圖嘲諷陳玉珍搶選票行為是「珍禽玉獸」，遭陳提告。取自謝立聖臉書
插畫家謝立聖畫圖嘲諷陳玉珍搶選票行為是「珍禽玉獸」，遭陳提告。取自謝立聖臉書
陳玉珍對插畫家謝立聖提告。圖／聯合報系資料照
陳玉珍對插畫家謝立聖提告。圖／聯合報系資料照

陳玉珍 林昶佐

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