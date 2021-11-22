違章建築申請接用水電 男硬塞禮券賄賂官員
新北市一名徐姓男子是一違章建築的所有人，今年他向區公所申請接用水電，區公所工務王姓技士到場會勘後，認定該建築不符申請，徐男當場硬塞價值1萬元的百貨公司禮券、茶葉及水果禮盒塞給王男。王男返回區公所後，直接將禮品交給政風室。台北地檢署今偵結，考量徐男深有悔意，給予緩起訴處分，向公庫支付5萬元，並接受法治教育10小時。
檢廉查出，徐男是新店區一違章建築的所有人，他在今年五月申請接用水電。新店區公所派王姓技士前往會勘，王男認定該建物不符申請條件，認定不得申請接用水電。
徐男希望王男幫忙，當場硬塞價值1萬元的百貨公司禮券、茶葉及水果禮盒給王男。王男雖拒絕，但徐男執意要王男收下，他便將禮品帶回區公所，直接交給政風室，並由廉政署進行調查。
徐男到案後，承認強送禮品並要求王男讓他通過審查。檢方審酌徐男深具悔意，給予緩起訴處分，在收到處分書後要向公庫支付5萬元，並接受法治教育10小時。
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