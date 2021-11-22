新黨國安案檢聲請傳陸官員 遭疑共黨會來認發展組織？

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王的父親王進步，被控與陸生周泓旭「發展組織」，觸犯國安法，台北地方法院判5人無罪。檢方上訴，台灣高等法院今開庭，檢察官聲請傳國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超，侯指被告方一審就聲請傳喚但未獲准，檢方現在聲請分明是在拖延訴訟。

侯漢廷表示，一審時他們就希望傳「崔趙輝」、「趙超」來當證人，但檢方沒有積極傳喚，他認為不僅這些單位是虛構的，兩人是否存在也有疑問，所以才傳不到。再者，如連這兩人身分都不能確認，不就代表檢方的起訴大有問題？律師魏憶龍揶揄檢方想法像三歲小孩，「共產黨會來說我們在發展組織、給他們錢？」

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

但台北地院認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。此外，檢察官所指的組織名單，是王等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員。

高院今行準備程序，檢方認為一審判決認事用法違誤，並援引最高法院2015年度台上第643號刑事判決意旨，認為只要組織的成立目的是對外接觸、招攬、吸收成員或壯大、增進該組織即違反國家安全法。檢方認為，就算周泓旭等人「灌水」、「半欺騙」，也不影響犯罪成立。

今天出庭的王炳忠、林明正、侯漢廷、王進步都表示檢方上訴無理，且他們一再被限制出境，根本是「無罪的懲罰」。

律師魏憶龍表示，新黨希望和平統一，甚至兩岸人民關係條例第一條就有「國家統一前」的字句，人民當然有權主張國家統一，2012年新黨青年軍成立，侯漢廷、王炳忠、林明正是因此目的而去交流。魏說，檢方起訴指周泓旭以「bill」檔案彙整90餘人的名單，再向大陸軍事情治等機關報告「關鍵朋友」等組織發展成果，但這份名單有的人才5歲，顯見錯誤百出。

侯漢廷說，檢方的上訴理由是雞蛋裡挑骨頭，他質疑「接觸」等於「發展」嗎？批檢方先射箭再畫把、荒謬至極。