被通緝第三天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文涉造假，反被訴加重誹謗罪，台北地方法院數次開庭，都滯美不歸，今（22）日是發佈通緝第三天。不過，彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。
彭文正昨日在臉書PO照片，他與「白宮車庫（The White House Garage）」看板合影，詢問大家「猜猜我來幹嘛？」
彭文正今早發文解答，於21日「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團；「藏匿事由」因女兒中提琴演出；「好康相報」有機會巧遇拜登（If Joe is not sleepy⋯），並拍照打卡，可見他神情自若。
不少網友紛紛打氣表示「彭博士加油」、「女兒好棒棒，中提琴演出，做父親的與有榮焉」，有人提醒「小心、謹慎為要」、「好像瘦了但健康就好」，但也有人呼籲通知美國外交部「應該遣返台灣接受司法審查」。
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