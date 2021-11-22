聽新聞
test
0:00 / 0:00
批周玉蔻惡毒側翼 朱學恒挨告獲不起訴
名嘴朱學恒去年11月在直播中評論「萊牛」牛肉麵事件，批周玉蔻「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」，遭周提告公然侮辱。台北地檢署今偵結，檢方認定朱是對食安事件進行合理評論，質疑周濫用媒體聲量，屬於言論自由範疇，因此給予不起訴處分。
去年11月間，行政院前發言人丁怡銘在記者會上說，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用含萊克多巴胺的牛肉，引起爭議。周玉蔻也在臉書發文抨擊皇家傳承牛肉麵是此風波的唯一受益者，發起抵制該店家的活動。
朱學恒隔在直播中抨擊周玉蔻「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」等語，為店家感到不平。周不滿朱的發言，提告公然侮辱等罪。
朱到案後稱，他認為周玉蔻的行為有違公義，周的公司還多次取得政府標案，他為無辜店家感到委屈，他認為周濫用媒體聲量，才在直播中為民眾發聲。
檢方勘驗直播影片，認為朱的發言是討論食安事件，還原店家是否使用萊牛，且周的公司確實多次取得政府標案，朱基於善意進行評論，雖然用詞夾雜個人情緒及意見，但並非無端謾罵，屬言論自由範疇，因此給予不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言