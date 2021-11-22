批周玉蔻惡毒側翼 朱學恒挨告獲不起訴

名嘴朱學恒去年11月在直播中評論「萊牛」牛肉麵事件，批周玉蔻「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」，遭周提告公然侮辱。台北地檢署今偵結，檢方認定朱是對食安事件進行合理評論，質疑周濫用媒體聲量，屬於言論自由範疇，因此給予不起訴處分。

去年11月間，行政院前發言人丁怡銘在記者會上說，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用含萊克多巴胺的牛肉，引起爭議。周玉蔻也在臉書發文抨擊皇家傳承牛肉麵是此風波的唯一受益者，發起抵制該店家的活動。

朱學恒隔在直播中抨擊周玉蔻「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」等語，為店家感到不平。周不滿朱的發言，提告公然侮辱等罪。

朱到案後稱，他認為周玉蔻的行為有違公義，周的公司還多次取得政府標案，他為無辜店家感到委屈，他認為周濫用媒體聲量，才在直播中為民眾發聲。