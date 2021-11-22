前喜多屋負責人玩大富翁遊戲 涉偽造11億本票搞生父

前喜多屋董事負責人王仁傑，在2015年偷走父親海霸王前副總王興華的冷凍鮑魚，金額上看700萬元，從此家族紛爭不斷，王仁傑再利用大富翁式的「本票詐騙」涉嫌偽造家族成員父親、繼母、同父異母胞妹等人印章，偽造多張虛偽本票，經法院本票裁定約有10張、金額約50億元，已執行的計3張11億餘元。士林地檢署依著詐欺、藏匿人犯罪等嫌起訴王仁傑和其妻子張杰、生母胡惠蘭。

起訴指出，46歲王仁傑、36歲張傑、71歲胡惠蘭等３人，涉嫌訂製印章蓋本票，就像大富翁遊戲隨意開票，2年來涉嫌偽造虛偽本票，其中最大金額為孫鷹與家人共同發票，面額5兆，王仁傑不斷向法院聲請本票裁定，若被駁回就學習再進化，繼續用相同手法偽造本票。

檢方指出，經法院本票裁定約10張，金額總計約50億元，目前有3張本票執行，分別為10億、408萬、980萬元，3張本票的共同發票人為王興華、孫鷹、及2個同父異母的妹妹。

本票案被害人王興華等人，直到遭法院強制執行，才知道王仁傑涉嫌偽造本票，先提出民事訴訟確認債權不存在，但是須繳交高額裁判費，裁判費約為本票面額千分之一。王興華繳了部分案件的上百萬元的裁判費後，需付舉證責任，卻說不清楚印章真假、如何遭盜蓋，遭判決敗訴；目前王興華、孫鷹名下股票、存款遭強制執行428萬元。

檢方指出，前喜多屋負責人是王興華，但兒子王仁傑到法院閱卷，影印下5、6個王興華的簽名後，學簽名字跡後，涉嫌把公司過給自己。檢方查出，大陸籍配偶張杰，涉嫌在淘寶訂製印章，協助偽造本票詐欺，全案查扣80多個印章，其中幾乎都是家族成員的印章及公司章。

王仁傑全盤否認犯罪，還辯稱是王興華等人拿著印章，闖進屋裡藏放，要誣賴他犯案。王興華等人則猜測，王仁傑不滿父親在他小時候拋家棄子，一直心生不滿，才會涉嫌偽造家族成員的虛偽本票。

檢方也查扣手機送數位鑑定，王仁傑與張杰的對話內容顯示，他們4個要舉證章是偽造的，只要有2個是真的，另2個就很難說是假的，以喜上屋接收本票「王興華他們根本吉不動我」、「乾脆賣一些給不良債權，他們一定完蛋，我要讓他們這輩子翻不了身」。

檢察官指出，王仁傑、張杰、胡惠蘭只為一己私利，傷害王興華、孫鷹，也上傷害與婚姻恩怨無關的同父異母胞妹、王興華繼父和繼父配偶、孫鷹的父母等人，王仁傑等3人涉嫌任意製作極高額偽造本票，以大富翁式的分罪手法隨意開票，「利用本票裁定形式審查制度，創造虛偽債權」被害人反而得先支付高額的裁判費（約本票金額千分之一）打民事訴訟確認債權不成立。

檢察官痛批，王等人的偽造虛偽本票作法，惡劣不言而喻，對於有紛爭對象，逮到機會加以誣告，行政、司法機關所為不如其意，即陳情、書狀侮辱，甚至預謀偽造承辦人本票、偽刻印鑑，浪費無數行政、司法人員寶貴時間。

其中王仁傑不滿海基會林姓業務承辦人，不依照其要求承辦文書驗證，透過行政訴訟閱卷，取得承辦人的身分證字號、出生年月日，企圖偽造一千萬本票，讓他一輩子難以翻身。資深檢察官聽聞歹徒利用訴訟詐欺，直言感到背脊發涼，沒看過這麼恐怖的事。全案王仁傑、張杰、胡惠蘭涉嫌詐欺罪嫌遭起訴，不法所得428萬元沒收；張、胡又涉犯藏匿人犯罪嫌遭訴。