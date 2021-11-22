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尾牙喝酒注意！北市3酒駕處罰規定 違者最高罰1.2萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

北市每年都有人因酒駕事故死傷，為避免酒駕行為發生，去年起實施酒精鎖、酒駕防制教育及酒癮治療等酒駕處罰規定，拒裝酒精鎖或代吹酒精者最高處1.2萬元；酒駕吊銷駕照且拒檢達3次者，須參加15小時酒癮治療，以及1年至少12次的酒療治療。北市交通局表示，經統計，北市近3年酒後代駕件數已從2.7多萬件大幅增至7.2萬多件，建議民眾可多加使用。

根據統計，北市酒駕事故死傷人數，2018年有69人、2019年63人、2020年78人，今年截至8月底有34人。去年上路的酒駕處罰規定有3類，包含酒精鎖、酒駕防制教育及酒癮治療。

第一，因酒駕再犯、酒駕致人重傷或死亡及酒駕拒（檢）測等3種違規而被吊銷駕照者，須使用酒精鎖，拒裝或代吹酒精鎖者可處6000元以上、1.2萬元以下罰鍰。

第二，違反上述3種規定而被吊銷駕照者，在重新考領駕的前1年需完成酒駕防制教育訓練15小時，費用2800元由參訓者自行負擔。

第三，因酒駕吊銷駕照且酒駕、拒（檢）測達3次以上駕駛（汽機車合併計算），須參加課程15小時的酒癮治療、在合格醫療機構進行1年且至少12次的酒療治療並取得證明書，費用由接受酒癮治療駕駛者自行負擔。

交通局表示，民眾年關尾牙活動若有飲酒需求，想盡興喝酒又安全到家，喝酒前應不開車，飲酒後以指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，若有宿醉也不應勉強開車。

若喝酒隔天仍有遇車需求，建議利用酒後代駕預約及服務。近年北市代駕服務件數由2018年27287件、2019年45309件、2020年已高達72968件，件數大幅增加，民眾可安心使用這項方便服務。

酒後代駕駛方式有3種，第一，可至7-11 ibon系統預約酒後代駕，免收系統服務費用；第二，進入「台北好行」APP首頁後，點選「計程車」、進入「酒後代駕」服務，直接點選各車隊專線叫車；第三，酒後代駕專線，手機撥打55850，市話撥打0800-055-850。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市去年起實施酒駕處罰規定，拒裝酒精鎖或代吹酒精者最高處1.2萬元。聯合報系資料照
北市去年起實施酒駕處罰規定，拒裝酒精鎖或代吹酒精者最高處1.2萬元。聯合報系資料照

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