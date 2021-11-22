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高雄男酒駕被攔 酒測超標還想再測一次
高雄吳姓男子酒駕騎車被警方攔下盤查，酒測後超過每公升0.25毫克法定標準值，吳還想要求再測一次，只是機器未有異常，警方拒絕再測，被帶回所內依公共危險罪嫌偵辦。
警方表示，新興警分局前金分駐所路檢警組，昨天凌晨2點多時，在新興區民主橫路上盤查吳男（37歲），警員發現吳滿身酒氣，對著他實施酒精測試，果然超過0.25法定標準時。
吳男面對酒測超標表現相當驚訝，還不斷央求警員能否再測一次，只是警方向他表示依規定沒有明顯機器異常情形不得再測，將他依公共危險罪帶回所內偵辦。
吳被帶回後，起初還說自己太醉，無法配合製作筆錄，最後才乖乖從實招來說，他在新興區某酒吧喝了數杯葡萄酒跟調酒到凌晨1點，休息片刻後才返家，讓警方聽了都直搖頭。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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