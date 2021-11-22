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警察取締紅燈左轉被罵「遇到鬼」 求償100萬女子賠8千

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

詹姓女騎士紅燈左轉，新北市警板橋分局潘姓警備隊警員製單舉發，她心生不滿，在大庭廣眾下罵潘「遇到鬼」，被依侮辱公務員罪起訴，台灣高等法院判拘役10日定讞。潘另請求精神慰撫金100萬元，高院民事庭判詹女須賠償8千元確定。

詹姓女子去年2月18日晚間騎機車行經板橋區中正路1巷口，因紅燈左轉而遭潘姓警員攔檢、舉發。當時詹女表示「我今天已經失業一整天了，然後你、然後你還要開」、「年輕人就是不會說轉、轉彎一下喔，欸我弟也是做警察欸。」還說「只能說真衰啦，沒事遇，遇到鬼啦。」

潘詢問「妳說誰遇到鬼？」詹女口無遮攔地說「你們是鬼啊，你們是鬼啊，在我心裡，我覺得你們是鬼」，當潘抗議時，她還回「不然我要講什麼，我遇到神嗎？」

新北地檢署依侮辱公務員罪起訴，詹女卻辯稱「鬼」有很多種意思，像是「魔鬼身材」是說人家很性感，鬼也可以說很「機靈」、「聰明」，否認侮辱員警。不過法院認為潘姓警員是男性，和「魔鬼身材」沒有關係，且詹女頻說自己很衰「遇到鬼」，語氣不滿，顯然不是在稱讚潘機靈、聰明。

高院刑事庭認定詹女犯侮辱公務員罪、公然侮辱罪，從較重的侮辱公務員罪處斷，審酌她蔑視國家公權力，又未能和潘和解、獲取原諒，今年7月20日駁回詹女上訴，維持一審拘役10日刑度。

潘姓警員提刑事附帶民事訴訟，他認為數度遭辱罵「遇到鬼」，名譽受貶，因此求償100萬精神慰撫金。

詹女在高院民事庭上辯稱只是抒發心境，因覺得諸事不順、很倒楣，她未指名道姓，不會導致警察名譽受損。

高院民事庭表示，當人的身體、健康、名譽、自由、信用等人格法益遭不法侵害且情節重大者，可以請求非財產上的損害，不過慰撫金多寡，應斟酌雙方的身分、地位、資力與加害程度。詹女口出「遇到鬼」，侵害潘的名譽權，潘有權求償。

潘姓警員月薪6萬，名下無登記財產，而從事美髮業的詹女薪水只有2萬多，但去年度報稅所得70萬元，名下有4筆房屋、6筆土地、67筆投資，價值746萬元。高院審酌後，認為精神慰撫金8千元適當，雙方都不得再上訴。

詹姓女騎士不滿潘姓警員取締紅燈左轉，咒罵「遇到鬼」，被依侮辱公務員罪判拘役10日定讞。潘另請求精神慰撫金100萬元，台灣高等法院民事庭判詹女須賠償8千元確定。記者王宏舜／攝影
詹姓女騎士不滿潘姓警員取締紅燈左轉，咒罵「遇到鬼」，被依侮辱公務員罪判拘役10日定讞。潘另請求精神慰撫金100萬元，台灣高等法院民事庭判詹女須賠償8千元確定。記者王宏舜／攝影

公務員 警察

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