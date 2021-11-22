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指周玉蔻是惡毒至極的側翼 朱學恒獲不起訴

中央社 / 台北22日電

政治評論員朱學恒被控於去年11月間，在網路直播嗆資深媒體人周玉蔻為「惡毒至極的側翼」，被周提告加重誹謗等罪。北檢認為朱學恒評論為可受評論的事，今天不起訴處分。

周玉蔻提告指出，朱學恒於去年11月間在臉書（Facebook）粉絲專頁及YouTube進行網路直播，評論牛肉麵事件時，指周玉蔻「就是惡毒至極的側翼」、「真的很噁心」、「我說她下流」等語，控告朱學恒涉嫌公然侮辱及加重誹謗罪。

朱學恒表示，前行政院發言人丁怡銘牛肉麵發言風波後，周玉蔻在臉書發文抵制牛肉麵店，他懷疑周女經營的公司多次得標政府標案，對政府欺負小老百姓的行為未盡監督之責，所為有違公義，才在網路直播評論此事。

北檢偵辦後認為，朱學恒針對可受公評之事發表評論，直播中用「惡毒」、「側翼」、「噁心」、「下流」等語指摘周玉蔻，固然讓周女聽後不悅，但這是朱學恒對特定事件評論後夾雜個人意見及情緒用語，並非無端、不實指摘或謾罵，將他不起訴處分。

「宅神」朱學恒。 聯合報系資料照
「宅神」朱學恒。 聯合報系資料照

朱學恒 網路直播 周玉蔻

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