臉書貼文公審辯提醒女性防愛情騙子 法官駁斥謬論判刑

李姓男子得知未婚妻與人發生一夜情，解除婚約後向「第三者」索賠50萬元不成，將對方照片和姓名等個人資料張貼臉書社團「公審」挨告。李在地院審理時辯稱，現今網路交友軟體氾濫，不乏愛情騙子，貼文是要敦促大眾注意，與公共利益有關。法官指一夜情若你情我願，他人無從置喙。李的貼文未見警醒觀覽女性善意，反有仇視原告及攻擊惡意，認定犯罪。

基隆地院近日審結，依刑法恐嚇危害安全罪處李男2月徒刑、違反個人資料保護法處刑2月，應執行有期徒刑3月。如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，李男得知未婚妻與在基隆物流公司上班男發生一夜情後取消婚約，並認為第三者害他無法結婚，損失聘金和買土地蓋房子訂金共50萬元。

2019年11月7日李男接到原告來電，向對方說「反正我不滿意，我就拿出來到網路上公審嘛」、「你要看要怎麼做到我滿意嘛」、「我就50萬，不然就是身敗名裂嘛，就這麼簡單，我就拿出來公審嘛，看其他人會用什麼異樣的眼光看你嘛」。原告事後害怕，不願再與李男對話，並由任職公司的經理出面與李連繫。

李男因為原告沒有出面回應，2019年12月15日用手機上網，以化名在多數人得共見的臉書社群網頁，張貼原告臉部特寫照片5張和姓名、生日等個人資料，貼文「公審」。

李在貼文中說，「注意此人是愛情騙子，說的比唱的還好聽，最喜歡用Goodnight約炮」、「事情被抖出來，逃避閃躲不願意處理事情，我因為他的關係，訂婚已經解除了，他還跟我未婚妻說，我們是心靈上的朋友，妳還是跟妳男朋友相處就好」、「他跟主管說，隨便我處理這件事，我氣不過，只好PO上來給大家公審了。」

基隆地檢署偵查後起訴李男，法院審理時，李男辯稱，開口要50萬元，是因認為對方害他無法結婚造成損失，才在氣頭上講那些話。說要上網公審，是想要對方好好處理，沒有要恐嚇的意思，也沒有真的想要50萬元，不然早就把銀行帳號給對方了。

李男說，他想要對方道歉，但對方一直沒有道歉。「公審」是中性用詞，可能為公開討論、徵求意見。主管轉告對方說隨便他，代表根本沒有害怕。現今社會網路交友軟體氾濫，不乏愛情騙子，貼文符合事實，公開對方資料是敦促大眾注意，增進公共利益，不構成加重誹謗罪或違反個人資料保護法。

原告在法庭說，李男在電話中向他索取50萬元賠償金不合理，但他也很擔心李真的把事情放在網路上公審，影響他的名譽，心裡很害怕身敗名裂。李跟他要錢，他沒有錢，不知道怎麼去回應，所以才叫主管不要理李男。

法院指出，李男貼文無法確認與客觀事實完全相符，男女感情生變原因多端，未必起因他人介入。縱原告有做沒有感情基礎的性行為，若雙方你情我願，他人無從置喙。原告遭李男恐嚇騷擾後退縮逃避，是否符合「愛情騙子」定義有疑。

法官說，李男僅憑發生在未婚妻單一事件，隨意推測原告過去慣習，或未來將再次上網尋找陌生女性交往實嫌率斷。貼文文字不見敘述如何教導大眾預防愛情騙子，以免感情錯付方法，或宣揚正確性關係理念，難認有何警醒社群網站女性觀覽善意，反顯仇視原告而欲攻擊惡意。