北市男酒醉亂持鐵棍敲汽車 遭友反目砸破頭

彭姓男子昨晚到台北市萬華區一家羊肉爐店內飲酒消費，酒醉後情緒失控，持安全帽砸向路邊一輛車，雖車上邱姓男子與彭男是舊識，仍憤而持一支鐵棍，打得彭男頭破血流，警方獲報到場時，雙方已逃逸離場，今晨分別被通知到案，警詢後依傷害罪嫌將邱男送辦。

警方調查，38歲彭男與26歲許男、邱男原本認識，昨晚在萬華區萬大路一家羊肉爐店不期而遇，彭男酒醉後情緒失控，跑到路邊持安全帽砸向許男車輛，許氣得下車與彭理論，同車邱姓男子更從車中拿出一支鐵棍毆打彭男，致其頭部受兩處撕裂傷，血濺當場。

轄區東園街派出所警方獲報派員到場，許、邱男逃逸離場，彭男也已自行就醫，調閱監視器畫面釐清案情後，今晨將相關人員通知到案；彭男表示，雙方事先沒有結怨，單純是酒後誤事產生脫序行為，警詢後將邱男依法送辦。

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