快訊

好市多黑五開跑 85吋電視便宜4萬、牛肉及禦寒用品都下殺

台灣高房價問題遲遲未解 看歐洲怎樣實現居住正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舞廳前殺人害高市警局長倒台 狠男二審判17年

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市美麗華舞廳去年7月發生鬥毆，林姓男子在舞廳門口持刀殺死不認識的李姓男子，此案導致高雄市前警察局長李永癸受牽連下台，高雄地方法院一審依殺人罪，判林17年徒刑，檢方不服上訴二審，高雄高分院審結，認為原審刑度並無不當，駁回上訴維持一審判決。可上訴。

去年7月10日清晨，林姓男子（41歲）與朋友邱姓、高姓、彭姓等男子，分乘2輛轎車，先到小港區某足療會館砸毀盆栽、桌椅後，再跑到美麗華舞廳，林男在門口遇到剛離開包廂的李姓、張姓男子等10人，素不相識的兩派人因細故在門口爆發口角。

舞廳人員見狀刻意用身體隔開雙方，但林男卻跑到附近車輛旁，拿出暗藏的折疊刀，先劃傷張男胸口，再連刺李男胸部、腹部3刀，李男送醫急救後不治。

警方獲報後到場時，行兇的林男一臉鎮定，以假名接受警方偵詢，還因頭部也受傷，跑到醫院治療，在醫院趁機逃脫，案發2天候，警方持拘票登門，在左營區將他緝捕歸案。

林姓男子在高雄地方法院受審時，否認涉案，稱當時只是「正當防衛」，沒有殺人故意，但舞廳監錄畫面曾錄下他林行凶過程，認為他一連串持刀重創面前對象，對李揮劃5刀，再雙手握刀，下蹲猛力刺捅李3刀，導致李男傷重死亡，而且事後並未尋求和解，判他17年徒刑。

林男不服上訴二審，高雄高分院審結，合議庭法官審理後，認為原審判決認事用法，並無不妥，刑度不變，因此駁回上訴，維持一審刑度，可再上訴。

李姓男子遭刺後倒臥血泊，送醫急救後不治。本報資料照片
李姓男子遭刺後倒臥血泊，送醫急救後不治。本報資料照片

殺人 高雄市 警察

延伸閱讀

議員質疑高市推資源回收不積極 陳其邁：將選出示範點

放下手中3C 高市警少年隊帶孩子前進觀光工廠

駕車輾壓騎士殺人未遂一審判6年 二審大逆轉改判6月

高市違規私幼3成是準公幼 6都居冠 市府允強化稽查

相關新聞

大S、汪小菲10年婚姻生變！法院調解財產分配有共識

大S和丈夫汪小菲再傳10年婚姻生變，先前兩人6月初時爆出要離婚的消息，但經家人出面緩和，外界以為兩人已重新舊好，但今傳出...

影／百億總裁3億交保後首受訪 喊「沒公道」變追劇宅男

號稱「百億總裁」的新力旺控股集團總裁莊周文被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，涉及洗錢、賭博、組織等不法犯行，今年...

臉書貼文公審辯提醒女性防愛情騙子 法官駁斥謬論判刑

李姓男子得知未婚妻與人發生一夜情，解除婚約後向「第三者」索賠50萬元不成，將對方照片和姓名等個人資料張貼臉書社團「公審」...

北市男酒醉亂持鐵棍敲汽車 遭友反目砸破頭

彭姓男子昨晚到台北市萬華區一家羊肉爐店內飲酒消費，酒醉後情緒失控，持安全帽砸向路邊一輛車，雖車上邱姓男子與彭男是舊識，仍...

碰到詐騙怎辦？律師：遏止幫助犯從這點做起

究竟什麼是帳戶詐欺？帳戶詐欺是指基於各種理由將自己名下銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼交給陌生人，而後遭詐欺集團拿來作為詐欺犯罪收款使用而產生的詐欺案件。在司法實務上，帳戶詐欺案件層出不窮，如果說把車手比喻成詐欺集團的免洗筷，那提供帳戶的被告則如同詐欺集團的塑膠袋，被拿來裝錢（詐騙款項），但用完就丟。

舞廳前殺人害高市警局長倒台 狠男二審判17年

高雄市美麗華舞廳去年7月發生鬥毆，林姓男子在舞廳門口持刀殺死不認識的李姓男子，此案導致高雄市前警察局長李永癸受牽連下台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。