舞廳前殺人害高市警局長倒台 狠男二審判17年

高雄市美麗華舞廳去年7月發生鬥毆，林姓男子在舞廳門口持刀殺死不認識的李姓男子，此案導致高雄市前警察局長李永癸受牽連下台，高雄地方法院一審依殺人罪，判林17年徒刑，檢方不服上訴二審，高雄高分院審結，認為原審刑度並無不當，駁回上訴維持一審判決。可上訴。

去年7月10日清晨，林姓男子（41歲）與朋友邱姓、高姓、彭姓等男子，分乘2輛轎車，先到小港區某足療會館砸毀盆栽、桌椅後，再跑到美麗華舞廳，林男在門口遇到剛離開包廂的李姓、張姓男子等10人，素不相識的兩派人因細故在門口爆發口角。

舞廳人員見狀刻意用身體隔開雙方，但林男卻跑到附近車輛旁，拿出暗藏的折疊刀，先劃傷張男胸口，再連刺李男胸部、腹部3刀，李男送醫急救後不治。

警方獲報後到場時，行兇的林男一臉鎮定，以假名接受警方偵詢，還因頭部也受傷，跑到醫院治療，在醫院趁機逃脫，案發2天候，警方持拘票登門，在左營區將他緝捕歸案。

林姓男子在高雄地方法院受審時，否認涉案，稱當時只是「正當防衛」，沒有殺人故意，但舞廳監錄畫面曾錄下他林行凶過程，認為他一連串持刀重創面前對象，對李揮劃5刀，再雙手握刀，下蹲猛力刺捅李3刀，導致李男傷重死亡，而且事後並未尋求和解，判他17年徒刑。