大S、汪小菲10年婚姻生變！法院調解財產分配有共識

大S和丈夫汪小菲再傳10年婚姻生變，先前兩人6月初時爆出要離婚的消息，但經家人出面緩和，外界以為兩人已重新舊好，但今傳出大S向法院訴請離婚並請求財產、子女分配；據了解，法院已依程序盡快安排雙方調解，並於數日後開庭完畢，雙方也已達成離婚共識。

大S（徐熙媛）和大陸籍丈夫汪小菲（汪少菲）結婚10年，育有2名子女，兩人也曾上實境節目「幸福三重奏」，在鏡頭前表現出夫妻情深；未料今年6月初爆出婚變消息，但大S母親出面緩頰稱「哪對夫妻不吵架」，並說「離婚我就1人給他們50大板。」。

但大S和汪小菲離婚傳言並未因此消逝，日前有網友發現汪小菲將社群平台上有關大S的動態都刪除，連自介改成「小玥儿他爸」，加上汪小菲母親張蘭只對大S負面消息按讚，婚變傳言再起。