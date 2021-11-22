經營權糾紛 男談判時亮刀法官裁罰5千

究竟什麼是帳戶詐欺？帳戶詐欺是指基於各種理由將自己名下銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼交給陌生人，而後遭詐欺集團拿來作為詐欺犯罪收款使用而產生的詐欺案件。在司法實務上，帳戶詐欺案件層出不窮，如果說把車手比喻成詐欺集團的免洗筷，那提供帳戶的被告則如同詐欺集團的塑膠袋，被拿來裝錢（詐騙款項），但用完就丟。

2021-11-22 10:15