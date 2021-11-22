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經營權糾紛 男談判時亮刀法官裁罰5千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子因與蔡姓男子發生經營權糾紛，與與蔡交談時，情緒激動地取出1把水果刀，警方獲報前往處理，陳已離開現場，現場遺留水果刀。警方依陳違反社維法移送台南地院簡易法庭審理，法官認為陳沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社維法裁罰5千元，案可抗告。

裁定書指出，陳姓男子於今年9月30日上午9點多，在台南市北區某處與蔡姓男子因經營權產生糾紛，陳談判時突然情緒激動取出1把水果刀，雖然沒有出言恐嚇及傷害蔡，蔡報警處理，警方獲報前往處理，陳已離開現場，現場並遺留水果刀，案依違反社維法移送法院審理。

法官認為，查扣案水果刀為一般家用水果刀，非屬槍砲彈藥刀械管制條例所列管刀械，但刀刃部分係金屬製品，質地堅硬，單面開鋒，刀鋒呈尖銳狀，如持有攻擊他人，應具有相當殺傷力。

法官指出，衡諸常情，刀械並非一般隨身物，陳卻將使用完畢水果刀放置於隨身包包，認為陳無故持扣案刀械並與人交談時取出，非屬正當理由而隨身攜帶刀械，動機不無可議之處，恐有因濫用或誤用扣案刀械而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞。認定陳此舉違反社會安全。

陳姓男子因與蔡姓關係人發生經營權產生糾紛，陳情緒激動地取出1把水果刀，法官認為陳沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社維法裁罰5千元，案可抗告。圖／本報資料照片
陳姓男子因與蔡姓關係人發生經營權產生糾紛，陳情緒激動地取出1把水果刀，法官認為陳沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社維法裁罰5千元，案可抗告。圖／本報資料照片

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