影／百億總裁3億交保後首受訪 喊「沒公道」變追劇宅男

號稱「百億總裁」的新力旺控股集團總裁莊周文被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，涉及洗錢、賭博、組織等不法犯行，今年9月間才獲得裁定以天價3億元交保，昨天參與新旺獅子會的慈善活動時，莊首度在媒體面前吐苦水，直說這段期間檢警對待「還有公道嗎」，還說，沒做的事，他怎麼承認，現在金流都被停了，損失無法估計，哪裡都不能去，只能在家追劇當宅男。

新力旺控股集團總裁莊周文昨天前往潮港城，參與新旺獅子會的獎學金頒贈儀式，在媒體前受度透露交保後的心情。

莊周文一開口就提到，大陸地區屬於中華民國憲法管轄區，所以檢方以此將他起訴，這有公道嗎？「全台灣你跟人家講說，它（中國大陸）是我們的，有誰會信啊？」現實也非如此，明明是一邊一國，但談到法律時，檢方就是可以利用該法律來認定，他心裡覺得很不公平。

莊周文說，他在台灣的公司是軟體公司，做軟體供應給國外廠商，國外廠商拿去平台出租，人家怎麼營業，跟台灣的軟體公司有什麼關係，但法界人士對於法律的見解不同，他只好接受法律的檢驗，不過台灣沒有客人，沒有金流，沒有業者，檢方仍以大陸地區為中華民國管轄地區，將他起訴，他當然不服。

莊周文說，今年9月間交保出來後，很多朋友問他，「怎麼都不承認」，沒做的事情，怎麼承認，台灣的機房只是開發的機房，大數據、測試、資料庫，什麼資料都有，但是就是沒有營業，檢警看到的IP都是對內的，不能出去也不能進來，「你說它是什麼賭博機房？它就是我的資料庫」。

莊周文說，司法有司法的過程，現在心情當然很煎熬，現在金流都被停了，損失無法估計，而且案件審理期間，每天都要到派出所報到，「哪裡都不能去」，現在只能在家裡追劇當宅男，最近追看的劇有大秦皇朝、三國，連當紅的魷魚遊戲都有看。

新力旺控股集團總裁莊周文，被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，牟利達594億元，台中地檢署今年3月初以洗錢防制法等罪將他起訴，法官6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，法官更裁以2億交保，檢察官再提抗告。

二審8月9日裁定發回重審，台中地院8月20日裁定以3億元交保，檢方再提抗告，認為莊有逃亡、串滅證之虞，不過台中高分院認為，莊交保期間，「每天都依規定到派出所報到」，且相關查扣贓證物已保全，9月10日駁回檢方抗告，不得再抗告。