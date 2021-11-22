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影／百億總裁交保後做公益 頒13清寒家庭學子獎學金

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新力旺控股集團總裁莊周文被檢方指控涉嫌經營博弈網站，涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪，今年9月才以天價3億交保，昨晚前往潮港城，參與台中市新旺獅子會的獎學金頒贈儀式，並與家扶基金會合作，頒發給13個清寒家庭的國、高中學子，每人2萬元的獎助學金、衣服、外套，並找學子及其家人一起到潮港城用餐。新旺獅子會長趙領暹說，今年第一屆先以台中為點，未來希望全台灣的學子都能受益。

新力旺控股集團總裁莊周文說，當初號召好朋友創立新旺獅子會，創會的目標目標就是「行善、公益」，當初有立下許多目標，其中有一個重點就是要幫助清寒學生，不論是國小、國中、高中、大學，只要品行優良、課業表現好，就值得獎勵，雖然現在台灣經濟狀況數一數二，但仍有很多需要幫助的家庭，這也是創會目標之一。

台中市新旺獅子會長趙領暹說，當初擔任新旺獅子會創會長莊周文的秘書時，清寒獎學金就是一個很重要的社會服務項目，當初希望先從台中的一個點，推廣到全台灣，讓全台的學子都能受益，目前第一屆先以台中市為主，每一年會頒發100份清寒獎助學金給學子，每人是2萬元。

趙領暹說，為何每份是2萬元，也是有經過設計，因為依照教育部的學雜費每學期約3000元，而三年有6學期，一共需要1.8萬元的學雜費，而新旺獅子會因此湊整數為2萬元，希望能夠幫助清寒學子。

家扶基金會社工督導黃泓文說，這次與新旺獅子會合作，協助提供清寒家庭的名單給新旺獅子會，這次獲頒的13戶清寒家庭的學生，都是在課業表現優秀的學生，國中、高中都有，今年有疫情關係，都受到影響，收入降低，其中有一戶單親爸爸，獨力扶養就讀國中、高中的女兒，後來因為壓力過大，導致身心狀況出問題，無法工作，這次有獎學金的協助，讓他壓力減輕不少。

台中市新旺獅子會昨晚在潮港城頒發獎學金給13戶清寒家庭學子，並邀請學子與家人用餐，該會創會長莊周文（左）到場參與。記者陳宏睿／攝影
台中市新旺獅子會昨晚在潮港城頒發獎學金給13戶清寒家庭學子，並邀請學子與家人用餐，該會創會長莊周文（左）到場參與。記者陳宏睿／攝影
台中市新旺獅子會昨晚在潮港城頒發獎學金給13戶清寒家庭學子，並邀請學子與家人用餐。記者陳宏睿／攝影
台中市新旺獅子會昨晚在潮港城頒發獎學金給13戶清寒家庭學子，並邀請學子與家人用餐。記者陳宏睿／攝影
台中市新旺獅子會昨晚在潮港城頒發獎學金給13戶清寒家庭學子，並邀請學子與家人用餐。記者陳宏睿／攝影
台中市新旺獅子會昨晚在潮港城頒發獎學金給13戶清寒家庭學子，並邀請學子與家人用餐。記者陳宏睿／攝影

獅子會 台中市

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