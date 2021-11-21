超商店員遭刺死 藍委：盡快啟動社會安全網補強

桃園值大夜班超商店員因規勸戴口罩，遭顧客刺死案件，震驚社會。國民黨立委林為洲表示，此案令人痛心且憤怒，社會安全漏洞問題，政府已討論多時，卻一再發生憾事，立法院將緊急舉辦如何補強社會安全網，甚至是強制治療等相關修法，該修法的都要修。

藍委葉毓蘭說，這是繼「屏東挖眼案」、「台中超商大夜班男店員」超商店員勸阻顧客戴口罩遭毆後，再一起因配合執行防疫，引發的糾紛。她要奉勸超商業者，不必強制要求顧客戴口罩，只需婉言提醒即可，深夜值班店員也要做好安全防護、平安回家。

林為洲表示，超商店員、工讀生很辛苦，半夜值班，會碰到各色人，其實是高危險族群，他在思考公共政策上能做些什麼，是否要考慮包括，規範業者不能單獨一人在大夜班執勤，或減少超商營業時間等。

不過，林為洲說，大夜班發生攻擊、刑事案件是否真的比白天多，凌晨營業金額占比是否占很多，仍須要提出足夠數據，並透過公聽會討論，無論如何，確保職場安全，是大家要一起來思考的。

國民黨立委葉毓蘭也說，這是繼「屏東挖眼案」、「台中超商大夜班男店員」超商店員勸阻顧客戴口罩遭毆後，再一起因為配合執行防疫，引發的糾紛，只是這次鬧出人命。