嘉義男慣竊涉翻機車箱只偷1個口罩 代價竟高達4000倍

嘉義劉姓男子曾犯多件竊盜案，今年6月才服刑完畢，沒想到10月的下午他行經嘉義市街道，看見路邊機車的置物箱沒關好，涉上前翻找，最後只將掛把手的1片口罩偷走，結果被巡邏警方當場逮捕；嘉義地院考量損害輕，但累犯須加重刑期，依竊盜罪判拘役20天，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，劉姓男子10月26日下午5點多，行經嘉市街道，看見另名劉姓男子停在路邊的機車，置物箱沒有緊閉，便翻找機車的置物箱，不過沒找到值錢的東西，僅機車手把掛有口罩1片，他便順手竊走。

不料員警執行巡邏經過，當場覺得劉姓男子行徑可疑，就上前盤查，當場逮人，劉也承認偷竊；檢警偵查階段，將該片口罩發還給機車劉姓車主。

法官認為，劉姓男子偷的口罩，價值雖低微，機車車主的損害很輕微，但他是開啟機車置物箱、搜尋內外有無財物，是因沒發現其他值錢物品，才只偷1個口罩，加上服刑完5年內再度犯案，符合累犯、加重刑責，依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金2萬元。