屏東無照牙醫執業逾1年爽賺8百多萬 遭判1年6個月

屏東里港柳姓男子未取得牙醫師資格，卻在住家旁搭建的鐵皮屋內，非法替病患看診，執業長達1年又5個月，賺取高達857萬4500元的不法收入；直到去年此事才曝光；屏東地方法院審理，將柳男依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑1年6個月，緩刑4年，須向公庫支付15萬元，並沒收扣案工具與犯罪所得856萬8989元。

判決指出，柳男明知自身未取得牙醫師資格，依法不得執行牙醫相關診療業務，卻非法執行醫療業務，自2018年12月起，每周一至五晚間7 時至9 時，在自家旁搭建的鐵皮屋內，為前來求診的不特定病患看診。

柳男開業期間，替病患製作假牙、安裝假牙、牙齒矯正、治療蛀牙、填補蛀牙、修磨牙齒、開立藥物及塗抹口腔藥物等醫療業務，賺取857萬4500元，直到去年5月21日，警方執行搜索，此事才曝光。

經查，柳男曾因涉犯詐欺案件遭高雄地方法院判處1年2月，緩刑3年定讞；而他又未取得法定牙醫師資格仍擅自實施醫療行為，犯罪時間長達1 年5 月左右、診治病患人數非少、取得高報酬。