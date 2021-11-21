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造謠陳其邁蓋牌吹牛喊+0 法官認疾管家可查真假不罰

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

今年7月國內新冠肺炎疫情還沒趨緩，高雄則是創下連21日零確診，高雄李姓網友質疑高雄市政府「蓋牌」，在臉書發文「某科技廠爆發確診、阿邁蓋牌、新聞不會報、每天蓋牌吹牛喊+0」，高雄市衛生局獲報後，認為李男造謠，函請警方依社會秩序維護法查辦。法官認為，衛生福利部設有澄清專區，讀者還可在「疾管家」查核貼文真實性，李男發文不足引起恐慌，裁定不罰。

今年7月間，台灣新冠肺炎每天仍有新增案例，高雄市則是從7月初開始，未再出現確診案例，李男質疑市府隱匿疫情，7月底某日在臉書發文指「某科技廠爆發確診、阿邁蓋牌、新聞不會報、看來要躲到-60 度冷凍庫」、「11+3開人世比較安全、高雄防疫很棒每天蓋牌吹牛喊+0」。

高雄市衛生局接獲通報後，認為李男造謠確診數字，函請高雄市刑大介入調查，警方獲報後傳喚李男到案說明，李男坦承訊息是「耳聞」而來，沒經過查證，但他發文單純是為了提醒在科技廠上班的朋友注意防疫。

警方詢問後，認為李男未經查證貼文，已觸犯社維法「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，將全案移請鳳山簡易庭裁罰。簡易庭法官認為，李男貼文時間點還屬疫情非常時期，卻未經查證、思考就發布貼文，確實有欠思慮。

不過，中央每天都召開記者會、發布新聞稿，在衛生福利部疾病管制署Q&A專區、LINE「疾管家」提供疫情真實訊息，民眾都可在上述平台查核相關資訊，因此難認貼文足以使民眾畏懼或恐慌，因此裁定不罰。可抗告。

李姓男子造謠高雄市政府蓋牌，法官認為衛生福利部每日召開記者會，Line的疾管家也能查核訊息真偽，因此裁不罰。圖／取自「疾管家」
李姓男子造謠高雄市政府蓋牌，法官認為衛生福利部每日召開記者會，Line的疾管家也能查核訊息真偽，因此裁不罰。圖／取自「疾管家」

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