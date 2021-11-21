中投附隨組織及追徵國民黨7.8億元案 22日宣判

黨產會認定大孝大樓為不當取得財產。圖／聯合報系資料照。

黨產會於民國105年及108年間，認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，大孝大樓房地是國民黨不當取得財產而追徵7.8億元。國民黨等不服興訟，法院日前辯論終結，定於明天宣判。

行政院不當黨產處理委員會於民國105年11月2日作出黨產會成立以來第1個行政處分，認定中投、欣裕台為中國國民黨的附隨組織。中投、欣裕台及國民黨不服這項處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分，案件由台北高等行政法院審理。

審案合議庭在107年6月間認為黨產條例第2條等條文，有違反憲法之虞，裁定停審並向司法院大法官聲請釋憲。大法官於去年8月底做出釋字第793號解釋，宣告受理解釋的黨產條例條文合憲，此件原因案件再度開庭續行審理。

法院開庭期間，中投及欣裕台委任律師主張，現任國安會秘書長顧立雄於105年任黨產會主委期間在做出這項行政處分前曾表示，中投及欣裕台為國民黨附隨組織，年底前應收歸國有，明顯先入為主，有預設立場。

中投及欣裕台委任律師認為，這項行政處分明顯有瑕疵。不過，黨產會委任律師表示，雖不否認顧立雄有這樣說法，但顧立雄僅是對調查進度做說明。

中投委任律師指出，公司存在40多年，當初是國民黨黨員募捐而設立獨立公司，資金來源合法，繼續經營也合法，但並非國民黨可以實質控制，以公司法來看，股東並非實質控制者。

國民黨委任律師表示，國民黨有中投及欣裕台的股權，為股東，但不代表能參與經營。

黨產會律師指出，作出行政處分前有舉辦聽證會，針對有利、不利部分均有調查，也沒有剝奪對方陳述權利，黨產會是依法裁量作出處分，並沒有偏頗。

至於大孝大樓部分，緣於黨產會為釐清前為國民黨所有的台北市中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓，已拆除）及其坐落土地是否屬國民黨不當取得財產，主動立案調查。

黨產會於108年5月14日作成行政處分，認定大孝大樓房地是國民黨不當取得財產，並自國民黨的其他財產追徵共計新台幣7億8275萬8715元。

對此，國民黨不服，提起行政訴訟，並聲請停止執行。法院認定，追徵價額達7.8億餘元，金額鉅大，審酌後認為確有難於回復損害的急迫情事，裁准在此案訴訟終結前，停止追徵7.8億餘元確定。

台北高等行政法院2個承審合議庭（附隨組織案、大孝大樓追徵案）日前開庭辯論終結，都定於11月22日上午10時30分宣判。